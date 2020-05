La OCU avisa de más mascarillas que no cumplen con la normativa y son inseguras

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha avisado de que el Sistema de Alerta Rápida (RAPEX) ha detectado unas mascarillas que se venden en España, y otras cuadro en Dinamarca, que no cumplen con la normativa y, por tanto, no ofrecen la protección suficiente contra el nuevo coronavirus.

Y es que, en un caso no alcanzan a retener el 92-95% de partículas que estable las normas FFP2 o N95 para esta categoría; mientras que en otro caso se trata de una falsificación de la marca 3M y en tres casos más se trata de productos que, a pesar de contar con el marcado CE, no indican la certificación adecuada, por lo que "no existe ninguna garantía" sobre su adecuado funcionamiento y han sido retiradas del mercado.

Se trata, por ejemplo, de las mascarillas 'Sinpul. Protective mask. KN95', las cuales, aunque llevan el marcado CE no indican la certificación correspondiente por lo que puede que no cumpla los requisitos de seguridad que anuncia; lo mismo que ocurre con las mascarillas '3M 9501V SÍ', las cuales están falsificadas.

Además, Rapex ha incluido la alerta proveniente de España sobre las mascarillas 'Garry Galaxy Respirator Mask N95', cuya retención de partículas es insuficiente cuando debería ser del 92-95%. "Es aconsejable evitar la compra de mascarillas a través de los 'market places' de las grandes plataformas de venta 'on line' y, dada su creciente disponibilidad en las farmacias y parafarmacias, adquirirlas en establecimientos de confianza por fiabilidad y porque garantizan los derechos del consumidor", ha zanjado.

La OUC ha denunciado varias mascarillas autofiltrantes, en su mayoría fabricadas en China. Son mascarillas tipo FFP2 (o equivalente: N95, KN95 y KF94). Su porcentaje de retención de partículas debería ser del 92-95%, pero no son capaces de retener el porcentaje de partículas que, como mínimo, deberían retener este tipo de productos:

Daddy Baby. Protective Mask. Eearloop Face Mask. Ofrecen menos de un 49% de retención de partículas.

Daddy Baby. Protective Mask. Respiratory Protection. Ofrecen menos de un 76% de retención de partículas.

LikeLove. Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator. Ofrecen menos de un 86% de retención de partículas.

NEP KN95 Respirator Mask. Un producto que proporciona menos de un 62% de retención de partículas.

Sin marca-Three Dimensional Protective Respirator (disposable respirator). Ofrecen menos de un 76% de retención de partículas.

Garry Galaxy Respirator Mask. N95. La retención de partículas es menos del 71 %.

El uso de estas mascarillas está recomendado para el personal sanitario y para las personas que puedan estar en contacto con contagiados. En particular la mascarilla Garry Galaxy se ha distribuido en España, entre profesionales sanitarios, que con este producto no han estado suficientemente protegidos.

