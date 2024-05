Beatriz Bertolín pinta los secretos de los árboles y las plantas en la Biblioteca Verde de Zaragoza

ZARAGOZA. Beatriz Bertolín Fuertes (Teruel, 1976) es artista, diseñadora y gestora cultural. Organiza el Art Festival y Certamen Internacional de ArteSalvador Victoria en Albentosa (Teruel), en el que apoya a creadores de distintas disciplinas. Especializada en ilustración y artes gráficas, ha realizado más de un centenar de exposiciones. Hasta el 31 de mayo, exhibe su trabajo ‘Antología de las flores y del paisaje’ en la Biblioteca Verde del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente en Zaragoza (CDAMAZ).

“De entrada me gustaría decir que es una recopilación de ilustraciones de botánica artística y pintura sobre la interpretación creativa del paisaje. En una pequeña flor, sentí, la grandeza de toda la primavera. La conexión con la naturaleza, es el baile mágico de la consciencia”, apunta.

Son 20 cuadros de especies silvestres, cercanas, autóctonas, endémicas (únicas en el mundo), en su mayoría de Albentosa, y de más pueblos y zonas como Gúdar, Javalambre, el Jiloca, María de Huerva en Zaragoza, también obras pictóricas basadas en la Reserva Natural de Gallocanta y otros países. Añade la artista: “Un objetivo interesante es acercarnos a la riqueza natural y su belleza desde lo más cercano, para conocerlo, amarlo y aprender a respetarlo”.

Confiesa que, preparando la expo, a vista de macro, ha disfrutado “en la naturaleza de imágenes increíbles, con la sutileza de los sentimientos, es musicalidad en estado puro”. Quizá por ello, en su inclinación hacia la poesía, escribe: “En una pequeña flor, sentí, la grandeza de toda la Primavera. Buenas hierbas, un camino para cultivar el paisaje interno”.

A la hiperactiva Beatriz Bertolín le gusta decir que invita a la gente que se acerque al CDAMAZ a “ver un jardín botánico y la sutileza de las buenas hierbas, observarlas con sensibilidad, heredar la sabiduría ancestral, representar su aura, formando parte de la importancia del ecosistema y de todas las especies que lo forman. Todo lo que nos rodea es único, da calma, sostenibilidad y aceptación”.

Beatriz Bertolín y Uge Fuertes en la Biblioteca Verde. El fotógrafo presentó el martes allí su libro 'Inventografías'. Beatriz Bertolín/CDAMAZ

En el marco de su exposición, el pasado martes se presentó un libro deslumbrante de Uge Fuertes: ‘Inventografías. Percepción y fotografía en la naturaleza’, Fuertes, entre otras cosas, es un gran maestro del registro de los paisajes que aquí ha dado una vuelta de tuerca: se confiesa, explica qué siente y cómo ve la flora y la faura y las metamorfosis de las estaciones y, además, da un giro hacia la abstracción: “Es un tratado de fotografía y psicología a la vez, porque hay muchas cosas que valorar detrás de una buena imagen, más allá de su excelencia plástica”, tal como Uge Fuertes define su trabajo.

Beatriz Bertolín y Uge Fuertes han colaborado en varios proyectos. Así recuerda ella su complicidad y su trabajo en equipo: “Descubrí su obra y me maravillaron tanto sus fotos como el texto, temática y conocimiento de la naturaleza, sensibilidad, poesía, creatividad. Me pareció interesante regalar su libro al jurado del Certamen Salvador Victoria, apoyando una disciplina como la fotografía y autores aragoneses. Sí, llevamos varios años colaborando en trabajos y exposiciones, en ART Festival en Albentosa; también he trabajado a partir de sus fotografías en la exposición ‘Gruidae, la línea infinita’, en la reserva natural de Gallocanta. El entorno, paisaje, las grullas y sus fotos nutrió a la pintura y para darle una sorpresa, éstas dieron forma a textos y poemas de Ana Fuertes, Toni Soriano (National Geographics), Luis Vilariño, Pilar Domené, Carlos de Hita, Tako, Diego Arribas, Kumiko Fujimura, Carlos Pardos, mi querida artista Berta Lombán, que falleció hace unos días, y se ofreció un concierto de música folk de Lahiez. Fue una experiencia maravillosa”.

Su complicidad no acaba ahí. “Después expusimos ‘El lenguaje natural’ en el Museo del Azafrán en Monreal del Campo con fotografía, pintura, investigación de impronta de fotografía, pintura y dibujo. Es bonito sentir el micelio (la parte oculta de los hongos y plantas) que unen caminos, personas, arte, naturaleza y compartirlo con todos”.

La pieza 'Teruel trascendental', adquirida por la Diputación de Teruel, que dialoga con otra que está en la muestra: 'Teruel, bóveda del paisaje'. Beatriz Bertolín/CDAMAZ

La artista turolense también tiene una sorpresa: la Diputación de Teruel acaba de adquirir su cuadro ‘Teruel trascendental’. En la muestra hay otros homenajes a Teruel y sus árboles como ‘Teruel, bóveda del paisaje’. “Admirar el árbol es mimar la semilla de origen. Lo observo y me imagino jugando, etérea, en la atmósfera del maravilloso vacío, silbando entre ramas de árbol, en el susurro de un juego de luces, volteretas en la tierra de la vida. El trazo es la línea que designa opacidad o luz; compone y crea entidad espacial, dando orden a todo: sostenibilidad y el silencio necesario para crear música, pureza sosegada. Es gratificante representar la naturaleza, versionando libremente sus ciclos; a su vez, la forma inacabada permite e invita al observador a interpretar en un plano más experimental, aflorando conexiones más sugerentes, inesperadas y variables, logrando más armonía con el mundo. Integrar el maravilloso vacío es equilibrio, consciencia y luz”.

Se han programado distintas visitas guiadas para el jueves 23, a las 19.00; sábado 25, a las 12.30. Para la semana que viene pendiente está de confirmar el miércoles 29 o jueves 30 a las 19.00. La muestra ‘Antología de las flores y del paisaje’ permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.