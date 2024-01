Uge Fuertes, el fotógrafo turolense que halla paraísos de misterio en una charca inmunda

ZARAGOZA. Uge Fuertes Sanz (Monreal del Campo, Teruel, 1973) hace fotografía desde 2008 y en apenas tres lustros se ha convertido en todo un maestro de la foto de la naturaleza, premiado y reconocido en medio mundo, pero también en un poeta visual de altísimo nivel, alguien que busca la hermosura con originalidad, con trabajo y sin pereza alguna. Publica ahora un libro verdaderamente deslumbrante: ‘Inventografías. Percepción y fotografía en la naturaleza’, que es un doble proyecto: un libro de instantáneas, de imágenes, una demostración de la capacidad de ver y sentir, por un lado. Y por otro, casi un diario poético, un texto de confesiones y de abrumadora sinceridad, y a la par un manual sobre la experiencia de captar y tratar la realidad. Dice por ejemplo: “Nuestras fotos deben pegar un linternazo de luz al misterio”. Reflexiona sobre algunos recursos de la modernidad, y dice: “Las fotos son como la fruta, dejan de estar en vigor, se pasan. Por eso hay que usarlas, no guardarlas en un disco duro”.

Uge Fuertes, que acompaña cada capítulo con una canción -“me encanta eso, la música es una de mis grandes pasiones”, confiesa-, ofrece un libro en el que todo interesa: su generosidad de creador, las citas que ha elegido, sus aforismos e incluso sus consejos. E interesa, claro, sobre todo, su forma de ver: ese combate que mantiene, foto a foto, contra “la sosería y la previsibilidad” porque su objetivo real “es encontrar algo que no esperaba”.

“‘Inventografias es un libro de fotografía que abunda en reflexiones sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza. Es un libro que nos plantea muchas preguntas sobre nuestra propia mirada"

“‘Inventografias es un libro de fotografía que abunda en reflexiones sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza. Es un libro que nos plantea muchas preguntas sobre nuestra propia mirada. Todos y cada uno de nosotros hemos aprendido a mirar de una manera especial, única; la experiencia nos hace fijarnos en unas cosas e ignorar otras. ‘Inventografias’ ahonda en la percepción, en la búsqueda, acción esta última que para mi está íntimamente ligada a la fotografía”, dice Uge Fuertes.

'Son sólo chopos'. Escribe Uge: "O tal vez sean mucho más que eso. Un lugar irreconocible en la ribera abandonado de un río donde las espadañas apuntalan los últimos destellos otoñales. No. Nada detendrá la caída de las hojas ni el color del otoño". Uge Fuertes Sanz

Las grullas, siempre en el origen

Explica que la idea de hacer este libro, autoeditado y apoyado por mucha gente que figura en las últimas páginas, tiene su punto de partida durante una migración de grullas en la Laguna de Gallocanta. “Tras hacer algunas fotos de grullas junto a una señal de autobús, me pregunté por qué tomaba esas imágenes. Somos lo que vemos, pero prestamos atención a una ínfima parte de lo que nos rodea. El libro es una aproximación para entender nuestros propios gustos visuales”, confiesa.

El volumen, apaisado y cuidadísimo, es un tratado de la belleza y, en cierto modo, sobre la teoría plástica. Uge cuenta que había elegido muchas más fotos, pero que al maquetar comprobó, con los expertos de Grávalos, que se salían 45 páginas más de lo previsto. “Remaquetamos, corregimos, eliminamos fotos, y así, con estas 240 páginas, el libro ha quedado mejor. Mucho mejor. No me arrepiento de haber suprimido fotos”, declara.

“Tras hacer algunas fotos de grullas junto a una señal de autobús, me pregunté por qué tomaba esas imágenes. Somos lo que vemos, pero prestamos atención a una ínfima parte de lo que nos rodea"

Abunda en su conocimiento de la técnica y la sensibilidad, y se explica: “La fotografía tiene tres pilares principales: técnica, momento y composición, que son los tradicionales, a los que me atrevo a añadir sorpresa, novedad o creatividad. Al final queremos transmitir un mensaje, una idea, una inquietud. Para mí son básicas composición y novedad, y en eso he intentado basar todo lo que muestro en el libro o en redes sociales”. Uge es muy seguido y querido en sus dominios como Instagram.

Uge Fuertes ofrece esta fotografía y dice: "Recuerdo ahora un haiku japonés: 'De todas las hojas caídas, solo una intenta volver a su lugar: la mariposa'", Uge Fuertes Sanz

Continúa: “Componer consiste en discriminar visualmente. Ahí fuera está todo y solo hace falta dejar fuera de nuestro encuadre lo que no aporta. Intento hacer un uso pragmático compositivo de las sabias palabras de mi madre: ‘Lo que no hace falta hace estorbo’. Así pues, componer es resumir, rescatar lo importante. Colocando los diferentes elementos en escena distribuidos de manera estratégica hacemos que el espectador tenga que recorrerla, entretenerse en ella, dedicarle más de tres segundos…, algo que a día de hoy empieza a ser un reto”.

‘Inventografías’ ahonda en herramientas compositivas que sirven para dar sentido y dotar de un mensaje a cuando se ve. El autor desliza una revelación que a priori no esperábamos: “La composición es importante, aunque las fotos sean tomadas con un móvil; de hecho, una proporción más que considerable de las que aparecen en el libro están tomadas con este medio. En un mundo en el que somos bombardeados con millones de imágenes, la novedad -bien sea por punto de vista, momento, especie fotografiada o técnica- es clave. La fotografía es un arte en el que la pasión y tenacidad son valores primordiales. A veces hay algo en un lugar que nos atrae, hay que volver las veces que haga falta hasta saber ‘resolverlo’, extraer la esencia, intentar mostrar algo poco visto que estaba ahí, esperándonos”. En este prontuario de recursos y obsesiones, Uge Fuertes explica cómo trabaja, qué piensa y cómo se enfrenta a cada una de sus tomas.

Las palabras del poetógrafo

“Aprendemos conectando cosas, comparando con otras, con lo que ya hemos visto o ya sabemos. ‘Inventografías’ es rico en lo que yo llamo imágenes eco o rimágenes: pares de fotos que visualmente tienen enorme parecido, pero son cosas que no tienen relación en la práctica. Además de inventarme fotos en lugares donde parece que no hay nada reseñable, también me gusta inventarme palabras; en el libro aparecen algunas como ‘poetógrafos’, emocionólogos, airecedario o la ya citada ‘rimágenes’”, insiste Uge Fuertes. Conviene insistir un poco que también es observador poseído por el destello sonoro y luminoso de la palabra.

Se afirma en ello: “La fotografía tiene un lenguaje similar a la poesía. Sugiere, da pinceladas de lo que en el fondo es. Como fotógrafo no me gustan las imágenes demasiado evidentes. La foto debe seducir, dar a entender algo que no necesariamente se muestra. El cerebro del espectador encuentra placer en resolver pequeños enigmas visuales y la fotografía debe ser eso, un pequeño reto que plantea una pregunta encubierta. El espectador, tras recorrer la escena termina resolviendo, atando un cabo, buscando una solución a nuestro juego”.

La coherencia del volumen es tan abrumadora como lúcida. “Con los años me he ido descubriendo a mí mismo como un fotógrafo minimalista del paisaje. Huyo del lugar, nunca lo muestro del todo, a menudo cuesta saber dónde están tomadas las imágenes ya que suelen ser extracciones sin grandes planos abiertos reconocibles. Eso la convierte tal vez en una fotografía más introspectiva, que hace pensar”. ‘Inventografías’, bien se ve, o se deduce, no solo es el libro de un artista inconformista, de un esteta de lo posible y lo imposible, es el libro de un pensador, de un creador de lenguaje, de un hombre preñado de curiosidad que se abre en canal ante el paisaje. “Creo que el mayor jugo de este libro son los textos y los pies de fotos, a mitad de camino entre la poesía, la crítica y la reflexión”, asegura.

"Como fotógrafo no me gustan las imágenes demasiado evidentes. La foto debe seducir, dar a entender algo que no necesariamente se muestra. El cerebro del espectador encuentra placer en resolver pequeños enigmas visuales"

En este proyecto importa todo, y quizá lo que más es que la creación es un estar en camino o una forma de abrir el ojo y el corazón hacia la luz. “También me he destapado como el musicófago que soy dándome el lujo de aconsejar canciones que me recuerdan o me inspiran cada uno de los capítulos”, concluye. Acudimos a una frase que explican el oficio y su especialidad, y que quizá sea su perfecto autorretrato: “Los fotógrafos de naturaleza somos las únicas personajes capaces de ver un paraíso en una charca inmunda”.

'Corazón de otoño'. Escribe Uge: "El vacío es, en esencia, necesario para la vida. Una arteria, una nariz o una botella cumplen su misión por estar huecas. El otoño deja en nuestros corazones huellas indelebles, un leve vacío de color que compensa la caída. Queremos estar llenos, tener de todo; sin embargo, es el propio vacío, o el vértigo que nos produce, lo que nos hace crecer". Uge Fuertes Sanz