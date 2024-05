Revólver regresa a Zaragoza con un concierto con todas las entradas vendidas y guiño a Amaral

Actuar en Zaragoza se ha convertido en una feliz constante en la vida de Carlos Goñi y de su banda Revólver. En 2023 visitó en dos ocasiones la capital aragonesa, con un lleno en febrero en el Teatro de las Esquinas y en una fiesta de Kiss FM en el pabellón Príncipe Felipe.

La tradición continuará en este 2024 con el concierto que tendrá lugar este viernes 24 de mayo en las Esquinas, donde por segundo año consecutivo ha colgado el 'no hay billetes'. Una muestra del interés y cariño que sigue despertando este veterano proyecto.

Y es que Zaragoza no le resulta para nada indiferente a Goñi. Un vínculo muy íntimo que le viene por vía materna. "Toda mi familia materna es de Zaragoza. Allí he pasado muchas épocas de mi vida cuando era pequeño. Considero que la mitad de mí es de maño. Por eso, ya de mayor, cada vez que toco en Zaragoza es muy especial. Por ejemplo, de crío jugaba detrás del Teatro Principal, donde muchos años después tuve el privilegio de dar un concierto. Tengo Zaragoza muy dentro, muy pateada, muy vivida. Yo no me llevo muy bien con mi infancia, y los momentos realmente gratos que puedo recordar fueron siempre allí", relata.

En esta ocasión, el motivo de la visita es la presentación del disco 'Playlist', en el que acomete versiones de once grandes clásicos del pop español, entre ellas 'Cómo hablar' de Amaral. También revisita temas de Pereza, La Quinta Estación, Extremoduro, Supersubmarina, La Habitación Roja, Jaime Urrutia o Los Piratas. A buen seguro las intercalará con clásicos de su repertorio propio.

"Es un disco de versiones, pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto de la música, sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo, más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas", explica.