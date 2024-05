Relevo en el Licenciado Vidriera de Zaragoza de padres a hijos: "No es un pub cualquiera"

Si la pervivencia de un negocio durante 37 años ya es motivo de celebración, mucho más extraordinario resulta que, tras la jubilación de sus fundadores, el relevo lo tomen dos de sus hijos, prolongando un vínculo personal y profesional que se antoja indestructible.

Este es el caso del Licenciado Vidriera, uno de los bares más emblemáticos de la noche en el Casco Viejo de Zaragoza. Inaugurado en la Nochevieja de 1987 por Juanjo Hervías y Mario Meneses, el local ha mantenido inalterablemente su actividad en estas casi cuatro décadas en dos ubicaciones, la primera en la confluencia de la plaza del Justicia con la calle del Temple y la segunda, desde 2017, en la calle del Temple número 10. Por su barra y por sus madrugadas han desfilado desde Javier Bardem a Maribel Verdú, pasando por María Valverde, Mario Casas y miles de clientes, famosos y anónimos.

El retiro de los socios fundadores ha cedido el testigo y la responsabilidad a dos de sus vástagos: Daniel Hervías y Eduardo Meseses, ambos de 44 años. Por delante tienen la misión de replicar la excelente relación mantenida por sus progenitores y su éxito comercial, que también abarca otros dos establecimientos próximos, Manolo La Nuit y La Cucaracha.

"En la vida he visto a mi padre y a Mario discutir, y eso que pasaban todos los días juntos. De ellos hemos aprendido todo y lo seguimos haciendo: el trato con la gente, cómo dirigir equipos. Y, sobre todo, su mano izquierda para atender todas las situaciones. Sin esto último, estás perdido en este sector", explica Daniel Hervías, que estudió Magisterio pero que nunca ha ejercido de profesor. Siempre tuvo claro cuál era su camino. "Llevo toda la vida viniendo a este bar. Recuerdo que con 9 o 10 años ya me traía y no se me olvida ese olor a serrín que había. Más tarde, comencé a echar una mano los fines de semana y cuando terminé los estudios ya sabía que quería dedicarme a la hostelería. Me he acostumbrado a esta forma de vida, un poco a contracorriente en el tema de horarios, pero como lo he mamado en casa, no me supone ningún problema", razona.

Su socio, Eduardo Meneses, también conserva recuerdos muy frescos, desde bien pequeño: "Me acuerdo hasta de la obra que hicieron en el local original, que anteriormente era un anticuario. Cierro los ojos y veo a mi padre y a Juanjo picando para ayudar a los operarios en la reforma. Eran otros tiempos, de niño iba a barrer algunas mañanas y mi padre me ponía propinas entre la basura para motivarme. Estudié Empresariales, pero no dejaba de ir al bar a echar una mano. Y desde 2008, con el 'boom' de la Expo, ya he trabajado únicamente allí".

Ambos son conscientes del reto que se les presenta. "No resulta nada sencillo que un bar permanezca abierto tantos años y tan bien como lo han hecho nuestros padres. Somos conscientes de que no es un pub cualquiera, que tiene mucha solera y que es uno de los más antiguos de Zaragoza. Conozco a Dani desde que tengo uso de razón y llevamos una línea que es más de amigos que de socios. Estoy muy contento de trabajar codo con codo con él", asevera Eduardo Meneses.

¿Qué filosofía seguirá el Licenciado Vidriera a partir de ahora? La respuesta es clara y directa: continuidad. "Todo va cambiando con los tiempos. Pero cuando algo funciona, tienes que continuar con ello haciendo las adaptaciones precisas. Lo que más cambia con los años, obviamente, es la música que se escucha y la tecnología. Pero la esencia del Licenciado Vidriera es la misma de siempre: un bar de autor con un trato humano y cercano. Puedes encontrarte a clientes de 20, de 30 o de 60 años y puedes escuchar desde Bad Bunny hasta clásicos de los 80", desgrana Hervías.