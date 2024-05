Bunbury: "Tengo un horario de oficinista, creo en el trabajo constante"

Enrique Bunbury prosigue con su ronda de entrevistas para presentar el libro 'La carta', en el que plasma el intercambio epistolar a través de internet que mantuvo durante diez meses en 2023 con sus fans. En esta ocasión ha sido el protagonista del programa literario de La 2 'Página dos'. El cantante zaragozano protagonizó un encuentro en el Teatro Albéniz de Madrid con el presentador del espacio, Óscar López, en una deliciosa conversación que trató diversos temas, aunque con el nexo común de la literatura.

El artista desvela cómo es su proceso creativo y las rutinas que sigue: "No creo mucho en esperar a que la musa te inspire o te llame. A la musa hay que provocarla. Creo en el trabajo constante. Tengo un estudio al lado de mi casa en el que me recojo diariamente. Tengo un horario podría decir de oficinista. Voy ahí buscando ese brote creativo que me surja. Intento ser disciplinado y le dedico toda mi atención".

También explica su pasión por la lectura, que cultiva diariamente: "Leo mucho porque leo constantemente, diariamente le dedico un mínimo de una hora, de forma desordenada. Voy de un libro que me lleva a otro. Soy un lector ecléctico. Me gusta leer ensayos. En cuanto a narrativa, intento ser ordenado. Ahora he estado una temporada leyendo a escritores norteamericanos de principio de siglo. De poesía intento estar al día".

Bunbury, que en los últimos años ha publicado dos poemarios ('Exilio Topanga' y 'Microdosis') y el mencionado 'La carta', disfruta leyendo las obras literarias de otros músicos. "He leído libros de Patti Smith, Nick Cave... Los libros de poesía de Leonard Cohen me parecen maravillosos. En España me han gustado los dos poemarios de Guille Galván, de Vetusta Morla, o Santi Balmes. Me gusta estar atento a lo que escriben mis colegas", confiesa.

Sabida es la pasión del aragonés por Bob Dylan, Premio Nóbel de Literatura en 2016. Sin embargo, cree que otro músico lo merecía más. "Por supuesto que pensé que Bob Dylan lo merecía, pero pensé que lo merecía más Leonard Cohen. La obra de Dylan es inabarcable, ha escrito muchas canciones, pero me da la impresión de que Cohen es más escritor que Dylan, hay más literatura en sus textos. Para mí es el escritor que más literatura tiene en sus canciones", razona.

Finalmente, Bunbury aborda su cambio de mentalidad respecto a su relación con sus seguidores. Un hecho que se plasma en el libro 'La carta', en el que ha contestado a gran parte de las preguntas que le lanzaron, algunas de ellas incómodas. "Antes era mucho más distante. El tiempo, la edad, quizás también la pandemia, me han hecho pensar que no hace falta mantener tanta distancia. Tendemos a pensar que el público es uno pero es individual, cada uno con sus circunstancias", concluye.