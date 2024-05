Uno de los videoclips más especiales de Héroes del Silencio cumple 30 años

Cada uno de los miles de fans de Héroes del Silencio tiene sus canciones favoritas. Uno de los temas más admirados y queridos es 'Flor de loto', que formó parte del tercer disco de estudio de la banda zaragozana, 'El espíritu del vino' (1993).

Además de la fuerza de la canción, que trata sobre la pérdida de un amor y el proceso de introspección y búsqueda, fue tremendamente importante el bellísimo y evocador videoclip que sirvió propagarla en 1994, unos tiempos en los que este formato audiovisual estaba muy en boga.

El director y el creador de esta maravilla de seis minutos y 19 segundos de duración fue Jorge Ortiz de Landázuri, hermano de Enrique Bunbury, que actualmente trabaja en Movistar+. Pese a no contar con grandes medios materiales (fue grabado con una cámara de Super 8), exprimió su ingenio y dio en el centro de la diana. Al cumplirse tres décadas de aquella aventura, la ha querido recordar en su cuenta en X (antiguo Twitter). " 30 años desde que hice este vídeo musical de 'Flor de loto'. Sin ninguna pretensión ni presupuesto, en Super 8, entre Marruecos y México. Duele", explica.

30 años desde que hice este video musical de Flor de loto. Sin ninguna pretensión ni presupuesto, en Super 8, entre Marruecos y México. Duele.https://t.co/6ghfSdgZ8x — JorgeOrtizdLandazuri (@SrLandazuri) May 15, 2024

Al ser preguntado sobre si se hizo algún 'making off', Ortiz de Landázuri explica: "No, era imposible un 'making off' cuando no había equipo. Yo llevaba la cámara. Tendré por ahí las bobinas con los brutos en Super 8, en algún lugar, imagino. Los masters los volví a pasar a EMI años después para remasterizar, ignoro lo que fue de ellos, fueron años convulsos".

La vigencia del videoclip de 'Flor de loto' queda de manifiesto al comprobar que acumula más de 12 millones de reproducciones en la cuenta de Enrique Bunbury en Youtube.

El zaragozano Jorge Ortiz de Landázuri, de 54 años, fue también el responsable de otros videoclips de Héroes del Silencio como 'La herida', 'Nuestros nombres' y 'Los placeres de la pobreza'. También ha trabajado en este apartado con su hermano Enrique en solitario y con Los Planetas.