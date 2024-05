Bunbury: "A Mauricio Aznar le emocionó que Héroes hiciera la versión de 'Apuesta por el rock'n'roll'

Enrique Bunbury, que se halla a menos de un mes para iniciar regresar a los escenarios en Ciudad de México (8 de junio), ha vuelto a hablar sobre su relación con Mauricio Aznar y con la interpretación del clásico de Más Birras 'Apuesta por el rock'n'roll', una canción que suele acompañarle desde su época en Héroes del Silencio y también en solitario.

En esta ocasión el cantante zaragozano ha ofrecido una extensísima entrevista a 'Efe Eme', que ocupará 30 páginas en el especial 'Cuadernos Efe Eme' que verá la luz el próximo sábado 1 de junio. Una conversación en la que aborda multitud de temas y en la que se posa sobre el también zaragozano Mauricio Aznar con motivo de la película 'La estrella azul', de Javier Macipe, en la que por cierto Bunbury tiene dos apariciones sonoras dejando su voz en un contestador automático.

"Héroes del Silencio estábamos grabando 'El espíritu del vino' en el estudio de Phil Manzanera, a las afueras de Londres, y se nos ocurrió hacer esa versión de 'Apuesta por el rock'n'roll' y la empezamos a desarrollar. Héroes no era un grupo que hiciera versiones en general. Creo que hicimos a principio de todo una de la Creedence Clearwater Revival ('Have you ever seen the rain?') y luego hicimos esta de Más Birras. Me acuerdo de llamar a Mauricio y hablar con él sobre esto. Le emocionó mucho que hiciéramos la versión. En la película salen dos llamadas mías, pero no sé si fueron dos o tres hasta que dí con él", relata en su conversación con esta publicación.

Cabe recordar, que en una entrevista concedida a HERALDO el pasado 23 de abril, Bunbury se deshizo en elogios hacia la película de Javier Macipe: "Es una grandísima película. La primera vez que hablé con Javier Macipe fue tras un concierto al que me vino a ver en Argentina. Me dio el guión, lo leí y le dije en seguida que me había encantado y en qué podía ayudarle. He seguido todas las dificultades que ha padecido en la realización del proyecto hasta que hace un año me puso la película, a la que todavía le faltaban cosas de audio y alguna escena, pero la película estaba ahí. Me maravilló. Me alegró muchísimo porque era imprescindible que se hiciera una película sobre Mauricio. Y me ha maravillado ver que hay un cineasta tan talentoso como Javier Macipe que nos va a dar grandes obras en el futuro. Lo hemos visto desarrollarse en una película con todas las dificultades del mundo y con una temática que no tiene por qué interesar fuera de las fronteras de Zaragoza y que, sin embargo, está gustando mucho. Me alegro infinito".