Bunbury: "Durante la primera época con Héroes, Zaragoza fue mi salvación"

A sus 56 años, se halla en un momento de efervescencia creativa, con discos, reediciones, libros y hasta una aventura vinícola. ¿Se halla en plenitud?

Es posible que desde fuera se vea una explosión de proyectos. Pero yo no tengo la sensación de que ahora esté haciendo más que en otros tiempos. Es cierto que he incorporado a mi labor discográfica habitual la escritura, que es algo a lo que no me había atrevido hasta recientemente, y en tres años ya he sacado tres libros. Tiene que ver con el parón por las restricciones de la pandemia, que nos impidió promocionar los discos de una manera natural. Y luego, mi parón obligatorio de mi gira del 35 aniversario de carrera por lo que me ocurrió con el humo de los escenarios. Eso me ha dado tiempo para desarrollar otros proyectos, algo que he agradecido mucho.

¿Qué siente cada vez que regresa a Zaragoza?

En los últimos años he venido mucho a Zaragoza, no hay una gran separación con mi ciudad. En 2023 vine cuatro veces y en 2024 ya llevo tres y habrá al menos una cuarta en julio. Zaragoza es una constante en mi vida. No me da tiempo a sentir morriña.

Cuando camina por estas calles que tan bien conoce y piensa el camino que ha recorrido ese niño que soñaba con ser un músico de éxito, ¿qué sentimiento le aflora?

Miro poco para atrás. No soy muy nostálgico. Por lo menos, no todavía. Miro atrás y de todo parece que hace mucho tiempo. Hay cosas de las que he disfrutado mucho en esta ciudad que veo muy lejanas. Sí, hasta ahora ha sido un viaje interesante, pero tengo muchos proyectos y prefiero mirar adelante.

En esta ocasión le trae el Día del Libro. Sabida es su pasión por la poesía. ¿Quién le inoculó esa pasión por las letras?

No puedo decir que una persona en concreto. Sí tengo claro que, pese a que mi vida escolar fue bastante dramática y que pasé por distintos colegios en los que me encontré con ciertas dificultades con el profesorado, recuerdo que los profesores de Filosofía y de Literatura de todos los colegios en los que estuve, sobre todo en BUP y COU, fueron muy inspiradores, transmitían entusiasmo y pasión por la asignatura que daban.

¿Qué lecturas le marcaron?

Así como lo normal es quejarse de las lecturas obligatorias del colegio, yo las recuerdo con mucho placer, desde ‘El conde de Lucanor’, ‘El cantar de mio Cid’, Lope de Vega, Valle Inclán, Unamuno, el teatro de Buero Vallejo y por supuesto los Machado o García Lorca. Agradezco mucho haber tenido que leerlas, a pesar de que no podrían parecer las más excitantes para un chaval. Fueron la semilla de la pasión por la literatura.

Quizá por eso tardó tanto en dar el paso de publicar sus propios libros.

Por un lado, tenía textos avanzados en un disco duro que me robaron y allí se fue al garete mucho tiempo de escritura. Pero es cierto que siempre he tenido mucho respeto por el mundo de los libros. Tenía suficiente con mi carrera musical, que era exitosa y me quitaba mucho tiempo. Nunca me puse con la dedicación seria de escribir hasta bien recientemente. Mi faceta como músico ha sido muy demandante, primero en la época de Héroes del Silencio, que fue de escalada, y luego, como solista, al principio fue de mucha lucha. Yo era el compositor, el productor, el intérprete, junto con Nacho Royo manejábamos el ‘management’… Era un artista independiente en muchos sentidos. He dedicado mucho tiempo a mi música y no podía con otras cosas.

Este tercer libro, ‘La carta’, nace de unas circunstancias extraordinarias en su vida. En febrero de 2023 estaba retirado de los escenarios sin saber el motivo de sus problemas de salud. Probó con un experimento poco habitual en artistas de su relevancia, mantener un contacto semanal, sincero y epistolar con sus fans, que duró diez meses, tuvo 40 capítulos y ahora los plasma en el libro.

Ha sido una experiencia muy positiva en muchos sentidos. Este libro es la respuesta a una crisis en la que pensaba que nunca más me iba a subir a un escenario. Lo más traumático fue cancelar la gira de 2022 por mis problemas de salud e irnos todos a casa y saber que muchas familias dependían de la gira y de unas previsiones de futuro que quedaron truncadas. Unos lo recibieron mejor y otros peor, lógicamente. Vi con cierto temor en qué circunstancia me iba a encontrar con respecto a la relación que he tenido con el público de una forma muy profunda, el cariño que la gente ha sentido hacia mi música y mi persona. Creía que si no hacía nada, se iba a crear una distancia insalvable, sin los conciertos. Pensé que una forma interesante de comunicarme, que no fuera por las redes sociales, era recuperar una cosa tan del siglo XX como la correspondencia, adaptándola a los nuevos tiempos. Me ha gustado mucho la experiencia porque me ha hecho revisar mis planteamientos al tener que escribirlos y comunicarlos a otras personas. Me he dado cuenta de algunas fallas de mi discurso y de cómo mejorarlas. También enriquece escuchar a otras personas hablar de cosas qué he hecho, ver que situaciones que habían supuesto cierta polémica precisaban de una explicación extra… Ha sido un ejercicio muy interesante de revisión y mejora de mi discurso.

Solo la primera semana más de 2.500 correos electrónicos.

El primer domingo quise enviarlo todo a la mierda porque no sabía cómo enfrentarme a la lectura de tantas cartas. Era imposible, no había tiempo material. Hasta que encontré una fórmula para empezar esa aventura: aglutinarlas por temáticas. En las primeras cartas respondía a diversas personas que tenían curiosidad entorno a un tema. Eso me ayudó a ordenar la lectura de todas las cartas. Fue un trabajo pesado las primeras semanas.

En este intercambio epistolar quedaba muy expuesto ante sus seguidores. ¿Cómo maneja estar siempre en el ojo del huracán, a expensas de las opiniones externas y de cumplir con las expectativas externas?

Tuve la fortuna o la desgracia de que muy pronto en mi vida el éxito fue bastante arrollador. El primer minielepé de Héroes ya fue muy exitoso en una época en que la televisión era otra. Los artistas salíamos en la tele todo el rato y el éxito suponía que te reconociera absolutamente todo el mundo. Ahora es muy distinto. Hay artistas que tienen éxito pero es más una burbuja de gente que conoce su obra porque ha visto sus vídeos en Youtube o ha escuchado sus discos, pero la presencia en televisión ahora es para las celebridades y no para los músicos. No sé cuantísimos años hace que no hago un ‘playback’ en televisión. En los últimos 20 años igual he aparecido dos veces. En los primeros 15 años de mi carrera, infinitas. Durante la primera época con Héroes, Zaragoza fue mi salvación. El hecho de que los zaragozanos sean como son, que tengan ese punto entrañable, amigable y familiar, me hacía difícil volar lo alto que estábamos volando, me devolvía a tierra. Y luego he tenido otras circunstancias vitales que me han llevado a vivir fuera de España y tengo una vida lo más cercana al anonimato que se pueda imaginar, y eso es una bendición.

Ha encontrado su hogar en Los Ángeles.

Cuanto estoy en Zaragoza siento que es mi casa. He pasado unos días en Madrid, ciudad en la que he vivido, y también la considero mi casa. ¿Dónde están ahora mi ropa y mis discos? En Los Ángeles.

El próximo 6 de julio regresará a La Romareda, un escenario que no pisa desde 2007 con Héroes.

De hecho hubiera sido lo lógico no volver a tocar allí. Es un gran recinto y no es fácil vender esa cantidad de entradas.

Aunque enfatiza que todos sus próximos seis conciertos van a ser especiales, cantar en casa debe constituir un plus emocional.

En esta, vamos a llamarle gira aunque me cueste, porque son solo 11 ‘shows’, son 11 conciertos muy elegidos, tanto por las ciudades como los recintos. Cada vez que me suba al escenario en los seis que quedan va a ser algo muy deseado por mí y espero que también lo disfrute el público. Obviamente, cuando llegas a Zaragoza se añaden cuestiones familiares, amistades de hace mucho tiempo que sabes que van a estar entre el público y eso hace que te emociones de una forma distinta. Pero en cuanto a subir al escenario y a cantar, voy a tratar de cantar igual de bien aquí que en México o en el Madison Square Garden de Nueva York.

Recientemente ha comentado que en cuanto termine el concierto de Zaragoza va a entrar en el estudio para grabar un nuevo disco.

Va a ser muy inmediato, sí.

¿Lleva trabajando mucho tiempo en las nuevas canciones?

Sí. De hecho, podría haber entrado a grabar mucho antes, pero quería hacerlo al terminar la gira. Eso me ha dado tiempo para componer canciones extra que creo que van a ser importantes y estoy muy contento con el material que hay. Espero que hagamos una buena selección para lo que entre en el disco. Va a ser un giro de timón en otra dirección, con otros músicos, otra producción…

¿Otro país de grabación también (el anterior fue en México)?

Está claro que va a ser en América, en un país latinoamericano.

Una de sus aficiones menos conocidas es la pintura.

Es una afición que he cultivado en los últimos diez años con cierta discreción. En tiempos había una galería pequeña en Topanga, que es donde vivo en California, en la que me hubiera hecho ilusión exponer porque tiene un componente de comunidad. Me parecía algo lo suficientemente modesto para que tuviera sentido para mí y no sentir que estaba exponiéndome demasiado. Ahora mismo no lo veo porque estoy en un periodo de crisis absoluto en el que pienso que cómo se me puede ocurrir que esos cuadros tengan algún interés público.

Una de sus últimas apariciones es en ‘La estrella azul, la película de Javier Macipe sobre Mauricio Aznar.

Es una grandísima película. La primera vez que hablé con Javier Macipe fue tras un concierto al que me vino a ver en Argentina. Me dio el guión, lo leí y le dije en seguida que me había encantado y en qué podía ayudarle. He seguido todas las dificultades que ha padecido en la realización del proyecto hasta que hace un año me puso la película, a la que todavía le faltaban cosas de audio y alguna escena, pero la película estaba ahí. Me maravilló. Me alegró muchísimo porque era imprescindible que se hiciera una película sobre Mauricio. Y me ha maravillado ver que hay un cineasta tan talentoso como Javier Macipe que nos va a dar grandes obras en el futuro. Lo hemos visto desarrollarse en una película con todas las dificultades del mundo y con una temática que no tiene por qué interesar fuera de las fronteras de Zaragoza y que, sin embargo, está gustando mucho. Me alegro infinito.