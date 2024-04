Locura por la firma de Bunbury en Zaragoza: 9 horas de espera y desde San Sebastián

La firma del libro 'La carta' de Enrique Bunbury prevista en El Corte Inglés del paseo de la Independencia de Zaragoza este martes 23 de abril a partir de las 17.00 ha suscitado un enorme interés. Una larguísima fila de fans ocupa la acera con el objetivo de conseguir la rúbrica de su ídolo en el libro 'La carta'.

Los primeros de la fila son los zaragozanos Sergi Goñi y Alejandro Montañés, que han arrancado a la espera a las 8.00 para no desperdiciar la oportunidad de estar cara a cara con el cantante. "Llevamos siete horas pero lo hemos pasado muy bien. Hemos hablado con otros fans. Me encanta Bunbury por influencia paterna. Me flipa su puesta en escena y su forma de ganarse al público. Es sin duda el número 1 del rock español", explica Goñi, quien ya tiene entrada para sus próximos conciertos en Madrid y Zaragoza.

También tiene mucho mérito Edu Pancorbo, quien se ha desplazado expresamente desde San Sebastián. "He llegado a las 15.00 solo para que me firme el libro y regresar a casa inmediatamente. Soy fan de Bunbury de toda la vida, desde que tenía 12 o 13 años. Es un guía y su música me gusta tanto con Héroes como en solitario", asevera.

El donostiarra tiene el privilegio de figurar en el libro ya que una se sus preguntas fue seleccionada por el cantante en el intercambio epistolar que nutre al libro. "Le pregunté si era consciente de lo que suponía para mucha gente. Tuvo la gentileza de contestarme y de incluirlo en el libro", concluye.

El zaragozano Rodrigo Gascón, de 17 años, y la hondureña Karen Sánchez también figuran en la fila. Ambos llevan el libro y una rosa para Bunbury. "La pasión me la ha inculcado mi padre. Yo soy poeta y me encanta la poética de su música, cómo transmite las emociones. Y aunque su voz no es la más bella, es la más pura que he conocido, la sientes de tú a tú", indica el primero. Por su parte, Karen afirma: "Adoro su personalidad, es original y sus canciones son pura magia. Y en el escenario es maravilloso".