A qué hora es y dónde firma Enrique Bunbury en Zaragoza su libro 'La carta'

Enrique Bunbury se va a encontrar con un numeroso grupo de seguidores en Zaragoza, su ciudad natal. Eso va a ocurrir este martes 23 de abril, día de San Jorge, festividad autonómica en Aragón y jornada de celebración para el mundo editorial. El Día del Libro se celebra en el Paseo de la Independencia de la capital zaragozana, y Bunbury es uno de los 430 autores que va a pasar un rato firmando ejemplares de su último trabajo literario en la céntrica vía de la ciudad.

La cita es en el puesto reservado por El Corte Inglés frente a las puertas de sus grandes almacenes en este punto clave de Zaragoza, a la altura del número 11 del Paseo. Bunbury comienza a firmar a las 17.00 y desde el entorno del artista no se ha precisado una hora exacta de cierre para su participación.

Limitaciones para la firma de Bunbury

Tanto al artista como su editorial le preocupa que la experiencia sea ágil y el número de personas atendidas pueda ser el mayor posible en el tiempo que finalmente sea designado, por lo que habrá ciertas condiciones para quienes asistan. Bunbury solamente firmará ejemplares de ‘La carta’, el libro que ha salido este lunes 22 de abril a la venta y en el que recoge el diálogo por correo electrónico que mantuvo con sus fans durante 40 semanas, entre el año pasado y principios de este 2024.

Quedan descartadas, por tanto, las firmas de discos de Héroes del Silencio o el propio Bunbury en su carrera solista, así como de ‘merchandising’. Tampoco se podrán pedir ‘selfies’ al artista, por la misma razón esgrimida antes: que el proceso de firmas sea más ágil.

Firmas en el Día del Libro de Zaragoza

El Corte Inglés planea repartir números en su puesto con anterioridad a la firma (el reparto va a comenzar a las 16.00, no antes) para que se mantenga el orden en el inicio de la actividad. Solo se dará un número por persona, y ese número solamente dará derecho a una persona para la firma, aunque no hay restricción para el número de ejemplares de ‘La carta’ que lleve esa persona. También se advierte que obtener el número no garantiza por completo que llegue a producirse la firma, aunque se tratará de que así sea.

Liburuak, la entidad responsable del lanzamiento del libro, es la iniciativa editorial del grupo Last Tour, especializado en el ‘management’ de artistas, activaciones de marca, difusión cultural y organización de conciertos y giras en los principales escenarios ibéricos. La editorial lleva dos años de andadura y ‘La carta’ es su lanzamiento más reciente.