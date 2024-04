Las firmas de libros: de José Manuel Calvo Poyato a Irene Vallejo y Sara Barquinero

El libro vuelve a la calle, y los autores también. Si usted es de los que espera al Día del Libro para conseguir la firma y la dedicatoria de su autor aragonés favorito está de suerte: más de un centenar de escritores lo harán a lo largo de este martes. Pero deberá de armarse de paciencia para encontrarlos porque, salvo en casos contados, en el listado oficial solo figura que firman "en horario de mañana" o "en horario de tarde". Pero oportunidades no van a faltar. Si quiere aprovechar el día y comprar 'No podría estar más contenta' para que se lo firme Marisol Aznar, sepa que por la mañana estará en el estand de La Casa del Libro y en el de la librería Antígona, y por la tarde en el de Pregunta Ediciones. Malo será que no consiga su dedicatoria. Aunque, en el caso de Enrique Bunbury, que va a firmar ejemplares de su nuevo libro, ‘La carta’, a partir de las 17.00 en el ‘stand’ de El Corte Inglés, seguramente habrá que hacer larga fila.

Aunque del 23 de abril es una fiesta para las editoriales, las librerías tiran la casa por la ventana y apuestan fuerte por una cita que les suele dar grandes cifras de ventas. Un año más, Librería París es una de las que más encuentros entre escritor y lector propone. En su cuádruple estand firmarán desde autores nacionales, como José Calvo Poyato o Carla Montero, a escritores aragoneses con proyección nacional, como Ricardo Lladosa, Rosario Raro, Juan Bolea, Fernando Lalana, David Lozano o África Vázquez. Esto solo por la mañana. Por la tarde, Fernando Lalana, Miguel Mena, Isabel San Sebastián, Luis Zueco, Irene Vallejo, Carmen Santos, Magdalena Lasala, Begoña Oro, Roberto Malo y Ana Alcolea.

Librería Cálamo y Cálamo Infantil abrirán sus puertas en horario de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00. Pero las firmas serán en su estand del paseo de la Independencia: Ana Rojo de la Vega, Diego Gutiérrez, Ricardo Lladosa, Fernanda Ampuero, Carmelo Romero, Virginia Mendoza, la aclamada Sara Barquinero, Álvaro Ortiz, el periodista de HERALDO Antón Castro, Aloma Rodríguez, Mamen Horno, Miguel Ángel Ortiz Albero, Pepe Serrano, Raquel Samitier, Irene Vallejo, Javier Lambán, Félix Teira Cubel, José Tudela, Adolfo Burriel y Ramón Acín. Como ya es tradicional, por la compra de un libro la librería regala, en lugar del consabido clavel, una mata de borrajas. Pero hay que ser madrugador, que las cajas de Hermanos Mené, de Montañana, se acaban en pocas horas. Las primeras borrajas del día serán entregadas por los miembros de la Cofradía de la Borraja y el Crespillo de Aragón.

Cálamo ha programado también un acto singular, a las 18.30 en su establecimiento de la plaza de San Francisco. La escritora María Fernanda Ampuero presentará 'Visceral', que acaba de publicar la editorial Páginas de Espuma, el editor aragonés Juan Casamayor. La escritora ecuatoriana conversará con Gemma Pérez Sesé y Mireia Rincón.

Antígona es otra de las librerías que apuesta por los autores: Pilar Gallizo, Ivan Rojo, Mamén Horno, Daniel Aquilué, Aloma Rodríguez, Alfonso Marco, Carmela Trujillo, Pepe Serrano, Arantxa Recio, María del Carmen Aznar, Javier García Campayo, María Frisa, Marisol Azanar y Jaime González (por la mañana). Y, en horario vespertino, Ricardo Lladosa, Álvaro Ortiz, Daniel Nesquens, Marta Vela, Mariano Lasheras, David Guirao, David Lozano, Elisa Arguilé, Alberto Gamón, Sergio del Molino e Ignacio Martínez de Pisón.

El Día del Libro sigue creciendo (está atrayendo incluso a editoriales de fuera de Aragón, como la valenciana La Caja Books), y este año amplía su espacio. Además de las dos aceras del Paseo de la Independencia y de la plaza de Aragón, este año se extiende también por la plaza de Santa Engracia. Se han generado 18 puestos nuevos pero, aún así, se han quedado fuera 5 ó 6 peticiones.

El pistoletazo inicial se dará a las 9.30 y terminará a las 21.30, con 111 expositores, de los que 46 son editoriales, 25 librerías y 9 comercios de grandes superficies. A todo ello hay que añadir el estand de la Asociación Aragonesa de Escritores, el de la asociación Zaraletras y dos espacios para librerías de viejo, entre otros. Está previsto que se repartan 7.200 claveles y 10.000 marcapáginas con un QR que lleva a la web oficial de la jornada, feriadellibrodezaragoza.com. También se han preparado 5.000 programas de bolsillo con las ubicaciones exactas de cada expositor. El Teatro de las Esquinas repite con su programa de lecturas teatralizadas en la esquina de Correos. El cartel oficial es de David Tapia.

Otras librerías que apuestan por los autores como principal reclamo son Central, con Carmen Santos, Ana Alcolea, la periodista Nieves Herrero y Félix Teira por la mañana; y Susana Bielsa, Antonio Pérez Henares, Susana Rodríguez Lezaun y José Calvo Poyato, por la tarde. O la FNAC, que, por su parte, ha preparado una oferta con Mariano Lasheras, Sergio Royo, Miguel Carcasona, Reyes Monforte, Alberto Cebrián, Izan Gómez Iranzo y Laura Latorre, en horario matinal; y Carla Montero, Román Abadías, Ana Martín Rebollo, Diego Gutiérrez, Isabel Esteban, Daniel de la Peña, Javier Gil Ormad, Beatriz Morancho, Jorge Martínez y María Molina, en horario de tarde. La fiesta de las letras está, un año más, servida.