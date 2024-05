Bunbury, en México: "No haré giras tan brutales como las de antes"

Tras inaugurar el pasado miércoles en Bogotá (Colombia) el encuentro internacional de la industria musical BIME, Enrique Bunbury compareció el jueves en Ciudad de México para ofrecer una multitudinaria rueda de prensa con la que presentar los dos conciertos que ofrecerá en el país norteamericano los próximos 8 y 12 de junio en Ciudad de México y Guadalajara respectivamente.

La popularidad del artista zaragozano en México es enorme. Buena prueba es que las entradas para esos dos recitales se han agotado con muchísima antelación. Y también lo certifican los decenas de medios de comunicación que acudieron al encuentro.

Bunbury fue generoso con el tiempo y contestó cuantas preguntas le formularon, abordando multitud de temas. En primer lugar, agradeció el cariño del público mexicano y el especial vínculo que le une: "El público mexicano siempre me ha tratado con mucho cariño. Considero este país mi segunda casa. Aquí he vivido infinidad de situaciones que me han marcado como persona y como artista. No tengo ninguna duda de que los dos conciertos que daremos en junio aquí serán absolutamente enormes. Espero que el público tenga las mismas ganas de reencontrarnos que yo”.

El músico aragonés volvió a relatar la situación crítica que vivió cuando tuvo que retirarse de los escenarios en 2022 mientras se hallaba en la gira de celebración de sus 35 años de carrera debido a su intolerancia al glicol, una sustancia química que se halla en el humo de los conciertos. Afortunadamente, logró un diagnóstico preciso y se ha solventado. "Fue traumático pensar que nunca iba a poder subirme otra vez a un escenario. Durante un año pensé que esa sería mi realidad, que era el final de mi carrera, que tendría que dedicarme a otras posibilidades; afortunadamente encontramos la respuesta y he podido regresar con mucha cautela", adujo. Eso sí, seguramente cambiará su filosofía con las giras. "No haré giras tan brutales como las de antes", confesó.

Bunbury también fue preguntado por el dominio del reguetón en la industria musical actual y ofreció su punto de vista: "Cuando miramos todo el panorama, descubrimos que no es solo tiempo de un solo género, ver sólo los discos más vendidos es sólo una porción de todo el panorama, bienvenida esa parcela pero hay que ver otras. Hay muchos artistas que están teniendo un éxito global desde el folclore, pienso en Silvana, en Natalia Lafourcade y en Mon Laferte. En la región dentro del ‘latin alternative’ hay grandes discos, como León Larregui, Austin TV, Babasónicos, Conociendo Rusia...".