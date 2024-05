Bunbury, en Colombia: "Hay veces que el público se olvida de que es fundamental en el concierto"

Enrique Bunbury prosigue con su agenda repleta. Este miércoles 8 de mayo ha inaugurado uno de los principales encuentros de la industria musical en Latinoamérica, el BIME, que celebra en Bogotá (Colombia) su tercera edición hasta el próximo sábado.

El zaragozano ha sido el gran protagonista de la jornada con una charla que ha mantenido en un abarrotado auditorio con Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista 'Billboard'. Han tratado multitud de temas: desde un repaso por la exitosa carrera musical hasta los problemas de salud que llevaron al aragonés a terminar durante unos meses con su carrera sobre los escenarios hasta que encontró el remedio.

Fruto de este retiro ha nacido el libro 'La carta', que plasma el intercambio epistolar que Bunbury mantuvo desde febrero y hasta diciembre de 2023 con sus seguidores. "Aquello fue una respuesta a pensar que no me iba a volver a subir a un escenario. Estuve nueve meses contestando a estas cartas. Me daba una pena terrible que la relación con el público se fuera a acabar, y no volver a tener ese feedback", ha apuntado.

El cantante también ha hablado sobre el hecho de que en los conciertos se empleen constantemente teléfonos móviles para grabar en lugar de atender a lo que sucede en el escenario. "Existe la costumbre de estar tan pegados al teléfono y vamos a un show y hay esta necesidad de filmarlo todo y demostrar que has estado ahí. A veces el público se olvida de que es parte fundamental del concierto. No es solo un observador de lo que está ocurriendo. Si interviene o no hace que el concierto sea mejor o peor", ha apuntado.

El encuentro ha tenido momentos muy emocionantes, como cuando han sonado en la sala tres canciones de Bunbury con el cantante presente: '...Y al final', perteneciente al disco 'Flamingos' (2002); 'Desaparecer', de 'Greta Garbo' (2023) y 'La salvación', un reciente tema que el zaragozano canta con el grupo murciano Arde Bogotá.

La participación de Bunbury en tierras colombianas concluye este miércoles con un acto de firma de libros de 'La carta'. Acto seguido, hará las maletas porque el próximo viernes estará en Ciudad de México en otro encuentro con sus lectores.