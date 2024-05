Enrique Bunbury revela el nombre los músicos que más le han influenciado

Enrique Bunbury prosigue con su gira promocional de su nuevo libro, 'La carta', y del 'tour' de seis conciertos que arrancará el próximo 8 de junio en Ciudad de México. Un itinerario en el que está ofreciendo numerosas entrevistas y encuentros con los medios y con el público que deparan interesantes reflexiones.

En esta ocasión, el músico se ha sometido a las preguntas del programa 'Popcast40' de ADNRadio en México. Uno de los momentos más interesantes de la entrevista es cuando se le pregunta por su timidez y poca exposición de su vida privada en las redes sociales. "Soy una persona discreta. Entiendo a los artistas que se exhiben mucho, que muestran que han desayunado huevos con bacon o que están en la playa divirtiéndose tomando margaritas. Me parece muy bien, allá ellos. He considerado siempre que el convertirte en una celebridad es un 'show' lateral que te ocurre debido a que tienes una obra que interesa al público. Prefiero que el público se fije en mi obra y no en mi persona", ha aseverado.

Bunbury también es cuestionado por qué supone la palabra reconciliación en su vida, a lo que replica: "Conforme vas cumpliendo años intentas reconciliarte con momentos que fueron conflictivos en tu vida o que te causaron cierto trauma o complejidad y que te han pesado. Intentas hacer las paces contigo mismo".

Finalmente, el artista aragonés es preguntado por sus influencias en el cultural, que en el caso de la música concreta con cinco nombres: "Admiro a mucha gente: escritores, periodistas, pintores, cineastas que me fascinan. Dentro de mi carrera como músico he tenido una serie de artistas que son clave: Bob Dylan, Beatles, David Bowie, Nick Cave, Leonard Cohen…".

Enrique Bunbury está preparando la serie de seis conciertos que arrancarán el 8 de junio en Ciudad de México. Las siguientes cinco paradas serán Guadalajara (12), Los Ángeles (15), Nueva York (18), Madrid (29) y Zaragoza (6 de julio).