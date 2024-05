La voz de Silvia Pérez Cruz, un lujo de domingo en el Auditorio de Zaragoza

A sus 41 años, Silvia Pérez Cruz está devorando una etapa de plenitud artística. Su exquisita voz, pura sensibilidad y delicadeza, sigue acariciando el alma por todo el planeta. Un don celestial que recientemente fue aplaudido en Japón y que este domingo 19 de mayo podrá ser disfrutado en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (20.00).

El recital, para el que todavía quedan unas pocas entradas (29.50 y 31,50 euros), servirá para presentar el último disco de la intérprete y compositora catalana, 'Toda la vida, un día', un torrente de 21 canciones divididas en cinco movimientos de sonoridades muy variadas y una temática en la que reflexiona sobre todo el tránsito vital. Vida y muerte se entrelazan.

Empieza con una primera parte dedicada a la infancia, con cuatro canciones luminosas. Prosigue con una segunda inspirada en la juventud, en la que abraza lo experimental con sintetizadores e incluso 'autotune'. La tercera, de madurez, es más íntima y se presenta con dúos. La cuarta, de vejez, está gobernada por la lentitud y un sonido más pesado. La quinta y última es el renacimiento, una transfusión de alegría al son de la percusión y la voz.

"Quizás sea un disco largo, pero es que estoy en un momento fértil, de mucha creatividad, y me encanta pensar que, si podemos mirar una serie y no hay problema, ¿por qué no hacer un viaje de una hora y poco y dejarte llevar?”, explica.

Para este largo recorrido Silvia Perez Cruz se ha hecho acompañar de muy estimables colaboraciones a cargo de Liliana Herrero, Juan Quintero, Pedro Rossi, Natalia Lafourcade, Salvador Sobral, Pepe Habichuela, Carmen Linares, Carles Benavent, Diego Carrasco, Roly Berrío, Rita Payés y un coro italiano.