Sor Isabel Guerra da la pincelada final en el Museo Goya

Sor Isabel Guerra presentó este viernes en el Museo Goya de Fundación Ibercaja un cuadro que firmó en directo, y en el que ha querido rendir homenaje al pintor de Fuendetodos. La obra, inspirada en el cartón para tapiz de 'La nevada', ha acompañado a la artista durante buena parte de su vida. "De niña, en mis continuas visitas al Museo del Prado, veía los cartones para tapiz de Goya y la verdad es que no me emocionaban, los veía superficiales -explicaba la artista-. Pero había uno especial, que me impactaba por su seriedad y profundidad. Era este de 'La nevada' o 'El invierno' -explicaba la pintora-. Y es que expresa algo que es muy actual, muy de hoy en día, el sufrimiento de los humildes en su trabajo. Cada uno de nosotros atravesamos la borrasca de la vida de forma diferente".

En febrero pasado se inauguraba la exposición 'Luz increada', de Sor Isabel Guerra, y se anunciaba que la artista terminaría en vivo y en directo una de sus obras en el propio museo. Como tiene una legión de admiradores (casi podría decirse fans) se despertó una gran expectación y el museo empezó a recibir llamadas de particulares que querían asistir al acto. Fundación Ibercaja decidió abrir al público lo que en principio iba a ser una rueda de prensa y el resultado casi les desborda este viernes: la sala llena a rebosar y una larga fila de público que no ha podido acceder al acto, pese a ser día laboral y en horario matutino. Sor Isabel Guerra gusta, emociona, aunque haya dado un importante giro a su estilo. Y el público responde.

La última pintura de la artista se titula 'Encuentro con el maestro en el camino de la Historia y sus borrascas' y forma parte ya de esa exposición que puede visitarse durante algunos días, hasta el 19 de mayo. La muestra ha sido comisariada por la escritora Magdalena Lasala y reúne obras realizadas por la religiosa a lo largo de 2022 y 2023 (ahora, también 2024).

"Es un día muy importante para este museo -ha asegurado José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja-, porque Sor Isabel Guerra rinde homenaje a Goya en la que es la 'casa' del pintor". Magdalena Lasala, por su parte, ha destacado que "Isabel Guerra considera los cartones para tapiz como uno de los trabajos más brillantes de Goya, y con la reinterpretación de uno de ellos ha querido invitar a los espectadores a fijar su atención en ellos".

Pero la protagonista de la mañana ha sido la religiosa. La monja cisterciense, que vive en el zaragozano convento de Santa Lucía, cumplirá 77 años este martes (de ellos, lleva 53 viviendo en la capital aragonesa) pero no se le notan. Dueña de una vitalidad imposible de empañar, este viernes explicaba: "Ha sufrido muchas vicisitudes a nivel personal en las últimas semanas y me he retrasado con esta obra, que tenía previsto terminar antes. Pero quizá el pintor bajo presión haga cosas más interesantes, a lo mejor esa presión sea buena. Nunca lo sabremos".

Ha reflexionado en voz alta sobre ella y su trayectoria: "La forma de pintar en la que me encuentro ahora ha sido consecuencia de una evolución natural. No he sido jamás una pintora hiperrealista, que fue un estilo muy en boga en el siglo XX y especialmente en América. Ha habido algunos pintores hiperrealistas importantes pero no es su obra lo que compran hoy mayoritariamente los museos. Si he dado un giro a mi estilo quizá se deba a también a que la situación social ha cambiado. Cuando inauguré mi exposición en la Lonja en el año 2000, había un bienestar general y tenía que decirle a la gente que la superficialidad de su forma de vivir debería hacerle reflexionar. Hoy no es así, hay que decirle 'Levántate y deja de mirar a otro lado'. Necesitamos un mundo que se despierte a la verdad. Tenemos que atravesar con serenidad y autoridad esta borrasca en la que estamos inmersos, porque antes las guerras se libraban en los campos de batalla y ahora lo son en el mundo entero. Necesitamos gente que quiera dejarse el alma y la vida en su trabajo, en mi caso, en las exposiciones".