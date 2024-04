Trabajo y vida, una revolución pendiente

El Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja ha sido escenario este jueves de uno de los tradicionales Alumni Meetings de la Universidad de Navarra. Se trata de encuentros que llevan a diferentes ciudades a expertos que dan a conocer a sus antiguos alumnos cómo será el mundo en las próximas décadas. Los expertos dialogan con profesionales del sector sobre temas como la inteligencia artificial, la salud, el trabajo o la sostenibilidad, desde una perspectiva humana.

En esta ocasión, Ricardo Piñero, catedrático de Estética en la Universidad de Navarra, abordaba el tema de 'Trabajo y vida: la revolución pendiente', con el que ha querido profundizar en el significado del trabajo en el mundo contemporáneo. En una entrevista en HERALDO, Piñero aseguraba en las horas previas que la inteligencia artificial no será la que solucione el dilema entre trabajo y vida. "El desarrollo tecnológico nos acompaña desde hace siglos y, desde las primeras herramientas que se inventaron hasta el ‘boom’ de lo digital, todo ha llegado para ponernos las cosas más fáciles. Pero no por ello hemos dejado de trabajar -subrayaba-. La verdadera revolución pendiente es recuperar el trabajo para que tenga un sentido. La mente humana es insustituible; las máquinas no hacen nada por sí solas. La clave de la inteligencia artificial está tanto en los datos que le has proporcionado como en las preguntas que le haces. Los seres humanos somos sujetos de acción verdadera, y por eso a una máquina no le puedes pedir responsabilidades por un error. Puedes pedirlas, en todo caso, al humano que la ha diseñado o programado". En el encuentro participó también María Iraburu, rectora de la Universidad de Navarra.

La charla se ha centrado en la era digital y la profunda transformación en los modos de ejercer las profesiones. ¿Cuál es la naturaleza de esos cambios? o ¿de qué modo afectan al desarrollo personal y social? son algunas de las cuestiones que ha intentado responder Ricardo Piñero.

Los próximos Alumni Meetings se celebrarán en Sevilla (9 de mayo, a cargo de Bruno Sangro y Miguel Ángel Idoate, sobre el tema de 'Vivir más y mejor: el futuro de la medicina se escribe con P de personalizada y preventiva); y México (15 de junio, a cargo de María Iraburu, sobre el tema de 'Las tendencias que transformarán nuestra sociedad').