Isabel Guerra: "El Goya que más me impacta es el de las pinturas negras"

La pintora aragonesa Isabel Guerra presenta su pintura reciente hasta el 19 de mayo en el Museo Goya de Zaragoza. El conjunto supone una nueva etapa en su trayectoria, aunque, también, en cierto modo, el resumen de toda su carrera. "Para bien o para mal, el arte es mi vida -aseguraba-, desde que era una jovencita precoz que, a los 15 años, en un Madrid casi de posguerra, celebró su primera exposición. El día en que cumplí 12 años me habían regalado una caja de pinturas al óleo, y aquello fue como un destello. Desde entonces he estado pintando de sol a sol. Hoy la pintura se hace con muchas cosas, incluso sin pintura, pero entonces no. No existían las artes visuales, solo la pintura".

Una vida entregada al arte pero desde un posicionamiento personal. "El hecho artístico no se produce cuando el pintor termina un cuadro -apuntaba-. Si yo encerrara mis cuadros en un almacén no se iba a producir ningún hecho artístico, serían como cartas guardadas en un cajón y no enviadas. Si clausuráramos el Museo del Prado, todo el arte que se encierra en sus paredes estaría muerto. Cada uno de los cuadros de esta exposición se convierte en arte cuando alguien pone sus ojos en él y lo hace con un corazón abierto y de forma espontánea, intentando establecer un diálogo libre con él. Y cada uno de los espectadores que se conduce así produce un hecho artístico distinto. Yo estos cuadros casi no los reconozco. Voy trabajando y, cuando termino una pieza, me la quito de la cabeza. En cierto modo me molesta, porque quiero dedicarme a otra".

¿Qué es lo que hace que una obra de arte sea 'buena'? "El arte solo es bueno cuando trasmite, y solo lo hace cuando 'es' alma. Cuando el arte es alma, puede dialogar con el que lo contempla. Una obra puede ser técnicamente perfecta pero, si no trasmite, ¿qué sugiere? Nada".

Sor Isabel Guerra no coincidía este jueves en que las obras presentadas en la exposición suponen una ruptura con todo lo anterior. "Este cambio no ha sido tan repentino como podría parecer -subrayaba-. Ya antes de 2017 venía evolucionando y, tras el paréntesis de la pandemia, he ido rechazando las peticiones de retrato que me iban haciendo, salvo en casos muy puntuales. En mi corazón tenía un ansia extraordinaria de cambiar y de hacer otras cosas. El retrato es un poco esclavo porque, si te retratas en el retratado, no estás haciendo lo que se te pide; y, si retratas a la persona que te lo pide, no tienes libertad. Mi reto era salir de esa pintura más preciosista para ser más libres. Todos los pintores, con los años, necesitamos empezar a liberarnos. En cualquier caso, no he dado un salto en el vacío ni he deseado asustar a nadie. Pero el pintor no puede ser un mero seguidor de la moda de cada momento. Busco ser yo misma en cada obra y mostrar mi propia evolución, porque la vida enseña mucho y, al final, te acaba dando la libertad de llamar pan al pan y vino al vino".

Dos de los paisajes inventados de Isabel Guerra, en los que ha incluido tierras para darles volumen y textura. José Miguel Marco

El encuentro de la obra de Isabel Guerra con la de Goya en el museo de la Fundación Ibercaja suscita interesantes diálogos pictóricos. No es el artista de Fuendetodos una de las referencias que surgen al hablar de la obra de la religiosa. Se suele citar más a Velázquez, quizá por el uso de la luz, quizá porque de niña lo descubrió en el Museo del Prado.

"Soy madrileña de nacimiento y, desde mi más tierna infancia, desde los siete u ocho años, mi 'casa' fue el Museo del Prado. Y allí estaba Velázquez pero estaba, también Goya. Uno de mis referentes ha sido él y su obra. Lo que más me interesa de él son sus Pinturas Negras, son en las que me parece más genial, auténtico y libre. En ellas se mostró sin la necesidad de complacer a nadie, totalmente libre. Y eso es lo que busco yo ahora".