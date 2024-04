La centenaria Mercedes Lahera, entre los nuevos Académicos de Honor de la Jota

La Sala de la Corona se quedó este viernes pequeña en el acto de nombramiento de Académicos de Honor del Folclore y la Jota Aragonesa. Medio centenar de artistas (cantadores, bailadores y tañedores) y de representantes de instituciones culturales y medios de comunicación (novedad este año) recibieron sus distinciones para acabar, como viene siendo ya tradicional, entonando el 'Sh'a feito de nuey'.

En un acto conducido y presentado por la periodista Iratxe de Arencibia y por el presidente de la Academia, Carmelo Artiaga, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, subrayó que la jota es un símbolo que une a los aragoneses, “forma parte de nosotros y es una de las principales manifestaciones culturales de la comunidad”. Gloria Pérez añadió que "la jota es el símbolo más universal de los aragoneses", “es un arte popular y es de todos", y se felicitó porque está ya en la carrera oficial para conseguir que sea declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sobre este particular, avanzó que "posiblemente no entre en el cupo de este año, pero sí en el próximo", con lo que dio a entender que dentro del Gobierno de Aragón se prevé que la declaración, si no surgen posteriores obstáculos, llegue más en 2025 que este año.

El presidente de la Academia, Carmelo Artiaga, aprovechó el acto para reivindicar la formulación de una ley de mecenazgo.

"Miras a tu alrededor aquí, en esta sala, y dices '¡cuánto talento hay!'. Pero estamos preocupados. La jota no deja de ser arte pero vemos que está empezando a haber menos empleo y que están empezando a cerrar espacios. Necesitamos una ley de mecenazgo".

Reivindicó también la regularización de la enseñanza y su profesionalización, "algo en lo que llevamos ya un año de trabajo, para sacar adelante, cuanto antes, tres titulaciones: canto aragonés de raíz, baile aragonés de raíz e instrumentos musicales aragoneses".

En la antesala de la celebración del Día Mundial de la Danza, Artiaga subrayó que "Zaragoza es la mayor cantera de bailarines clásicos del mundo en los últimos 70 años y en nuestro país solo hay dos formaciones públicas, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España. Todo el talento que produce Zaragoza se tiene que ir fuera".

La centenaria Mercedes Lahera, con el título que la acredita como Académica de Honor de la Jota. Heraldo.es

En el acto, han recibido el diploma acreditativo diversas figuras vinculadas al folclore y la jota de Aragón: Ernesto Abad Gracia, Vicente Díez Guerrero, María Paloma García Abraido, José Miguel Royo Gracia, Sebastián Artigas Izaguirre, Antonio Gregorio Ferrer, Andrés Sobreviela Rivas, Rosa María Cotarelo Serrano, Eugenio Calatayud Baguena, Paulino Cabrera Naval, Mariano Domingo Salas, María Jesús Redón Gutiérrez y Mercedes Lahera Remón.

Esta última se llevó la mayor ovación de la tarde porque es la académica que ha recibido su distinción a una edad más avanzada, ya que tiene 100 años. Centenaria también es Tomasa Numancia, aunque recibió el nombramiento cuando tenía 98. Mercedes Lahera apareció fue objeto de un reportaje hace apenas un mes en HERALDO por haber reicbido un homenaje de Telefónica por haber llegado a centenaria.

También se ha reconocido a Baltasar Reyes Martínez Ibáñez, Aurelio Blasco Labrador, Práxedes Manuel Val Calpe, Goya Pimpinela Francés, Jesús Cólera Laguardia, Manuel Fuertes Soriano, Pedro Fuertes Soriano, Joaquín Garfella Guillén, M. Carmen Martín Villarroya, Francisco Guillén Sánchez, Josefina Mateos Sánchez, Petra Gómez Almunia, Amparo Gómez Almunia, Visitación Sánchez Orduna, Rafael Salas Auséns, José Antonio Lacoma Puértolas, César Conte Paúl, Laura Gella Iguacel, Ángel Luis García Abraido, Antonio Franco Picatoste, Carlos Yoldi Lacámara, Araceli Macías Manrique, Mariano Yoldi Lacámara, Carlos Rodríguez Gómez.

Junto a ellos, se ha reconocido la labor de los periodistas Carolina Benavent, Susana Deito, Mariano García, Silvia Lario, Alberto Librado, David Marqueta, Marian Rebolledo, Cristina Teruel o Javier Vázquez, junto a la organista Esther Ciudad, de la Fundación Cultus Creativa; la trabajadora social Sonia Ruiz; José Ramón Largo y José María Matesanz, de la Fundación ECUUP; al poeta Miguel Ángel Yusta y la investigadora en patrimonio, Victoria Trasobares.

Numeroso público asistió en la Sala de la Corona al nombramiento de nuevos académicos. Heraldo.es

Presidida por Carmelo Artiaga, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales del folclore y la jota, con el fin de preservar el inmenso patrimonio cultural y artístico del folclore y de la jota de Aragón. En la actualidad, forman parte de la Academia más de 400 socios, procedentes de las diferentes especialidades como baile, canto, música, enseñanza, dirección, coreografía, historia, literatura, indumentaria, folclore contemporáneo e investigación.