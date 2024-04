Una novela sobre la utopía real de las Misiones Pedagógicas: "La cultura y el arte no deberían obedecer a nada"

En ‘La tierra bajo tus pies’, Cristina López Barrio (Madrid, 1970) rescata la historia de las Misiones Pedagógicas, una aventura ideada durante la II República por el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío en la que algunos de los intelectuales más destacados de la época llevaron la cultura en sus más variadas expresiones al mundo rural. Interrumpida por el golpe de Estado de Franco y la guerra, la escritora reivindica aquella experiencia como un epítome de respeto y tolerancia. En la historia -ganadora el Premio Azorín 2024-, Cati es una joven moderna y urbana que se enrola en las Misiones. En su destino conocerá a una familia que pondrá su vida del revés.

¿Cómo llegan a su vida las Misiones Pedagógicas?Llevaba dos años de sequía creativa. Escribía por escribir. Me gusta Luis Cernuda, busqué en internet vídeos sobre él y me topé con uno en el que contaba su paso por las Misiones Pedagógicas. Seguí investigando y vi unas fotos en las que aparecía gente de campo a principios de los años 30 viendo cine. Sus rostros maravillados, la emoción de su descubrimiento me cautivaron y pensé: quiero contar esta historia.