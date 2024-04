La 'Albada' de Labordeta, carne de 'boiler room' gracias al músico zaragozano Idoipe

El músico zaragozano Javier Idoipe, con raíces familiares en Estercuel (Teruel), reside en Barcelona desde hace algo más de un año y mantiene actualmente una residencia artística en Fabra i Coats. Su álbum ‘Tañendo furo’ ha sido ampliamente reconocido en la esfera nacional del folk y la vanguardia, por su naturaleza indómita y el trabajo de investigación que lleva detrás; servirse de la electrónica para dar nuevos bríos a piezas brotadas del mismísimo humus terrestre y las tradiciones orales motiva a este artista singular, que el pasado 17 de abril se encargó además de entregar en Zaragoza el premio MIN a la mejor propuesta electrónica del año en el entorno nacional de la música independiente.

Idoipe sorprendió este 23 de abril a sus seguidores en redes al volcar el producto de una idea que llevaba rondándole la cabeza un tiempo: la revisitación de un clásico imborrable del acervo cultural aragonés, la ‘Albada’ de Labordeta. Hace un par de años fueron los Muro Kvartet -también aragoneses- los que volcaron su respeto al vate aragonés en su versión de esta misma pieza: en este caso, en medio del bosque y con instrumentos de cuerda en las manos.

Resulta reconfortante que las nuevas generaciones de músicos de la tierra reivindiquen de un modo espontáneo y entusiasta el trabajo de este artista, que durante toda su vida ejerció de machete y ‘abrecaminos’ en la expresión cantora y poética, con Aragón siempre en la boca, el pensamiento y el corazón, desde las aulas a las plazas y el mismísimo Congreso de los Diputados.

Idoipe habla con emoción al valorar esta iniciativa suya. “Es algo que quería hacer, me apetecía mucho”. En el vídeo muestra a grandes rasgos en el esqueleto de la versión, con los diferentes pasos descritos al construir la base instrumental, y luego se aplica en las voces y efectos. ¿Resultado? Cada cual debe juzgarlo. ¿Labordeta sonando en una sesión de ‘boiler room’ en un club londinense con esta versión? Perfectamente. ¿Hay límite para la creatividad, y compartimentos estancos en la creación que se resistan a la canalización y la bidireccionalidad? No, y no.