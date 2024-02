El aragonés Javier Idoipe, nuevo residente en la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona

El músico zaragozano de raíces turolenses Javier Idoipe hizo las maletas hace unos meses en dirección Barcelona, para replantear su carrera desde la Ciudad Condal. El documental de Javier Jiménez ‘Tañen furo’, en el que Idoipe ha sido conductor y autor de la música, le tuvo pateando la geografía pirenaica en los últimos años; el filme ha seguido su camino por festivales nacionales e internacionales, dejando en Idoipe el poso dulce de un trabajo concienzudo, detallista y brillante, con experiencias colaterales como la residencia Lo Mon Contemporáneo de Hecho en 2022.

El nuevo año le ha traído a Idoipe un regalo en forma de residencia abierta en la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona, promovida por el ayuntamiento de la capital catalana. Con ello obtiene un espacio gratuito por tres meses para ensayar, crear y grabar, además de tener acceso a servicios técnicos complementarios. “Está muy bien, la verdad -explica- porque llevo un año en Barcelona y ha sido duro. Supongo que no he pasado el duelo de abandonar mi casa, vuelvo mucho a Zaragoza, pero a fuerza de visitar escuelas, bares, colectivos y discotecas finalmente acabas conociendo bastante gente y surgen cosas interesantes”.

Caldo de cultivo creativo

Idoipe está esperanzado con los retos que aborda este año. “Esta residencia no es como la de Hecho, no tengo un proyecto cerrado al final, pero la interacción con otros creadores en Fabra i Coats ya ha empezado a dar frutos, y llevo apenas unos días. Los miércoles hay encuentros con artistas locales y todos presentan obras en proceso: tú aportas un ‘feedback’ y tu propuesta lo recibe de otros, por ejemplo. Ya he puesto en marcha una idea, que trataré de pulir en estos meses aquí y que podría significar incluso una posible renovación de la residencia”.

Además de esa banda sonora tan rica en matices y sonoridades pirenaicas, Idoipe es uno de los seleccionados de este semestre por la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE) en el programa Artistas en Ruta, que saca a los talentos de sus comunidades autónomas garantizándoles una serie de fechas. “Tengo cuatro conciertos en este ciclo: el 15 de marzo en el Kutxa Kultur Kluba de San Sebastíán, el 22 en el Black Bourbon de León, el 12 de abril en el ClanDestino de Albacete y el 24 de mayo en El Sótano de Madrid”. Idoipe también está preparando un concierto en Zaragoza: en el Bembé: será el 19 de abril”. Asimismo, el artista aragonés también pondrá la música a la gala de los próximos premios Félix de Azara de Huesca.