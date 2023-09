Erin Memento «En mis letras lo he puesto todo; no por necesidad, sino por intuición»

Erin Memento (Zaragoza, 1997) tiene un nuevo epé bajo el brazo, ‘El golpe del momento’. Lo defendió en directo en el Vive Latino el pasado fin de semana y lo presentará el viernes en el Café La Palma de Madrid (22.00). Los Ángeles es desde hace un tiempo su lugar de residencia y su base de operaciones. En la ciudad californiana se formó como ingeniera de sonido y allí tuvo una de sus primeras bandas. Comenzó su carrera musical a los 16 años y desde entonces ha colaborado en diferentes proyectos (Bunbury, la banda colombiana Revólver Plateado, Delacueva...).

¿Cómo vivió la presentación en directo de su nuevo trabajo en la reciente edición del Vive Latino?

De una manera muy rápida porque llegué de Los Ángeles un jueves, luego estuve de ensayos, encerrada en el local, hasta el día del concierto. Ha pasado casi sin darme cuenta y ha sido muy emocionante. Presentar el disco delante de tanta gente, en un escenario de esa magnitud y de ese nivel, es algo que no me suelo encontrar, aunque he sido muy afortunada y he tocado en muy buenos escenarios en esta ciudad.

Y este viernes lo defiende en Madrid, en un escenario que conoce bien, el Café La Palma.…

Será un ‘show’ diferente porque va a durar más, con más canciones. En el Vive Latino mi objetivo era tocar todo los temas nuevos. En Madrid haremos un concierto algo más distendido, sin contar los minutos para que no nos corten el set (bromea).

Los seis temas de ‘El golpe del momento’ tienen un hilo argumental. ¿Ha cambiado su manera de componer con respecto a sus anteriores epés?

En el caso de los dos primeros epés (‘La noche no es para todos’ e ‘Incendio en el jardín’), junté canciones que había compuesto y a partir de ahí generé una historia para cada uno de ellos. En el caso de ‘El golpe del momento’, conforme iba escribiéndolas trazaba el hilo conductor. En cuanto a sonido, es más heterogéneo, hay un poco de todo. Está a medio camino entre el primer epé y el segundo. He encontrado ahí algo sin querer, un punto medio.

¿Se ha desahogado con la composición de unas letras que hablan de diferentes momentos de una relación sentimental?

Lo he puesto todo, no por necesidad sino por intuición. Creo que era lo que tenía que hacer y así es como ha salido. No me fuerzo a escribir lo que creo que tengo que escribir. Las canciones han hablado sobre eso, y es lo que es, para bien o para mal.

¿Dónde y con quién lo grabó?

Hubo dos fases. ‘Halloween’ y ‘El golpe’ las grabé en Madrid con Diego Escriche, de La Plata. En principio solo iba a sacar esas canciones, pero al salir del estudio sentí que faltaban más temas, seguí componiendo y ahí es cuando tomé la decisión de bajar a El Puerto de Santa María a grabar el resto con Paco Loco, unimos los dos proyectos y armamos un epé. En las mezclas ha estado Ramón Gacias, que ha hecho que todo suene mucho más homogéneo.

¿Tiene ganas de volver a tocar a Zaragoza, en alguno de sus regresos a España?

Por supuesto. Me encantaría que la próxima visita fuese en sala, pero no me voy a negar a volver a hacer otro Vive Latino (ríe). Cuando vuelvo de Los Ángeles la idea siempre es actuar en Zaragoza. Me encanta tocar delante de mi familia y de mis amigos.