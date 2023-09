Las mejores fotos de la segunda jornada del Vive Latino 2023 en Zaragoza

Zaragoza ha sido este fin de semana el epicentro de la música en directo con el festival Vive Latino, por el que han pasado artistas como Andrés Calamaro, Julieta Venegas y Juanes, así como Loquillo, M Clan, Sidecars o Dani Fernández, que lo hacen este sábado en el segundo asalto.

Con una primera toma de contacto "exitosa" y que cerró con la noticia del próximo concierto de Enrique Bunbury, los asistentes han acudido hasta el recinto ferial de la Expo para vivir de primera mano una segunda tarde noche de ensueño, que ha comenzado con el soul, folk y rock de Morgan, que ha liderado su marcado espíritu “free woman” e interpretado canciones a piano.

Concierto de Morgan en el Vive Latino 2023

Frases como “gracias a Vive Latino el nombre de Zaragoza está por todo el mundo” y "qué gusto ser la capital de todos los géneros de música" son protagonistas en esta segunda jornada, en la que también actúan Depedro, Gran Bob, Los Zigarros, Erin Memento, Los Bunkers, Carla Morrison o Lori Meyers.

Todos estos artistas, que ya defienden ser un cartel memorable con sus pases llenos de calidad junto a Jorge Drexler, No te va a gustar, Ana Tijoux o Sara Hebe, se han unido a las ganas miles de personas, sombreros de paja, brillos, abanicos y risas contagiosas entre familiares y amigos.

Ambiente en la segunda jornada del Vive Latino 2023

Las banderas han ondeado con la ligera brisa de la tarde, pero casi todos, nada más llegar al recinto, han acudido a algunos de los puestos de comida y bebida que han amurallado los tres escenarios debido a las altas temperaturas, a pesar de que esta mañana se anunciara un posible cambio.

Pero el aire y la lluvia han respetado a este gran evento musical, que lejos de tener límites, ha sido casa por segundo año consecutivo de fans, curiosos y amantes de la música sin distinción, y también de la cerveza. "Haced lo que queráis pero a mí el médico me ha dicho que me tengo que hidratar y me voy a beber una cerveza", ha confesado una mujer.

Acordes, saltos, energía, promesas, celebraciones, nervios, ilusión y sorpresas han sido muchos "los héroes del sábado", tal y como ha confirmado una camiseta de un joven que esperaba al concierto de uno de los fenómenos musicales del año, Dani Fernández.

Y con brindis y sin preocupación, el público ha demostrado -y escrito en sus camisetas- que "vivir es urgente" y que disfrutar del Vive Latino es "imprescindible", un evento que pondrá su cierre con Muchachito Bombo Infierno, Los Bengala y Los fabulosos Cadillacs.