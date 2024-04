Viajar solo: "La gente se resiste porque hay miedo a estar con uno mismo"

Cuenta la zaragozana María Marcos (@mayo_bambu en Instagram) que atravesó una serie de circunstancias que hicieron que se replanteara la vida personal y profesionalmente. Una compañera de piso le habló de sus experiencias viajando en solitario. Ocho años después, a sus 37, ha pasado de que le diera "miedo coger el 32" a que el hecho de viajar sola haya cambiado su vida. Unas experiencias que comparte en un podcast ('Viajar conmigo') y en el libro 'Gracias por sonreír, señorita', que este martes, Día de Aragón y del Libro, presenta en sociedad.

¿A qué se debe el título del libro?Es una historia que me sucedió viajando pero que si la cuento aquí hago 'spoiler'. Solo puedo decir que viajar sola hizo que cambiara hasta el sonido de mi risa.

¿Qué le decidió a compartir sus experiencias?Cuando me empecé a plantear viajar sola me di cuenta de que había mucha información práctica, pero apenas nada en lo que respecta a lo emocional, a cómo se está una cuando viaja sola, qué ha pasado con tu cabeza, si te has aburrido... Por eso mi podcast y mi libro salen al paso de eso, para dar una perspectiva interior sobre qué busca una mujer cuando viaja sola. Y en ese sentido quiero subrayar que el libro es en realidad para cualquier mujer que esté en un proceso de cambio, de búsqueda, que en algún punto todas las mujeres en ese trance se van a ver reflejadas.

"Cuando viajas sola ves tu propia vida con ojos nuevos".



"Viajar solo no quiere decir que estés solo en el mundo".

En la resistencia a viajar solo qué puede más, ¿el miedo que te pase algo o el temor al cuelgue?Hay mucha resistencia a viajar solo porque hay miedo a estar con uno mismo o a aburrirse. Más ahora cuando tenemos tantos estímulos externos o parece que tengamos que estar haciendo cosas todo el rato. Es verdad que existe la creencia de que si viajas solo la gente va a pensar de ti que estás solo en el mundo. Cuando empecé a viajar sola no iba a tomarme una copa por la noche porque me daba vergüenza.

Y sin embargo muchos viajeros solos cuentan que al final se está poco solo.Efectivamente. La idea de que viajar solo es estar siempre solo no es verdad. Sobre todo porque se está más abierto al mundo, te encuentras personas en el camino y se establecen relaciones muy enriquecedoras. Mucho más que en nuestra vida diaria. Yo por ejemplo en una cafetería en Zaragoza, si se me pone alguien a hablar me parecería raro, pero en Indonesia entablaría una conversación sin problema. Y esa apertura es algo que me gusta y que me he llevado a mi vida a la vuelta. Me parece muy bonito porque te enriquece.

La viajera zaragozana María Marco, con su libro. Paula Román Ferrer

También existe la idea de que para viajar solo hay que ser un poco aventurero.Me encanta esta pregunta porque no lo soy nada. Yo necesito mis básicos, mi plancha del pelo... Y pensaba al principio: no soy nada atrevida. Pero es que no es eso, sino que te des el permiso de hacer ese viaje y lo que te haga disfrutar. Para mí la clave de viajar sola es que te permite ver tu vida con perspectiva, replanteártela. Cuando viajas sola ves tu propia vida en la distancia y con una claridad con la que no puedes verla en el meollo. Es como si la vieras con ojos nuevos, con prismáticos. Cosas que no ves cómo resolver en tu hábitat, les encuentras solución cuando estás fuera.

"La primera vez que viajé sola subí llorando al avión".



"Hay que atreverse a hacer lo que sabes que te hace falta aunque lo temas".​

¿Y eso no son fruto del subidón y luego nada?No. Porque al viajar sola y verte en situaciones que tienes que resolver por ti misma te da mucha fuerza, y eso te hace sentirte más seguro para luego tomar decisiones.

Viajar te hace ver de que eres capaz de más cosas de las que crees.Claro. Viajando me ha pasado de pensar: "Pues sí que soy valiente". Aunque te digo también que a mi primer viaje sola me subí al avión llorando

¿Cómo?Sí. Estaban mis padres despidiéndome y le preguntó mi padre a mi madre: ¿Por qué llora?