Henar Álvarez publica 'Ansia': "Ahora me siento una privilegiada y lo llevo raro"

'Ansia' (Ed. Planeta) es algo más que la primera novela de Henar Álvarez. Es un compendio de sus capacidades, como cómica, como contadora de historias, como agitadora de un cotarro feminista del que ella, a veces a conciencia y otras de manera sobrevenida, es bandera mediática. Nacida al calor de la floreciente hornada de mujeres comediantes que han puesto patas arriba la escena del humor en España, Henar despliega en esta nueva aventura editorial (ya publicó la novela gráfica 'La mala leche' junto a Anna Müshell) una historia con mimbres de 'thriller' pero alma de cuento de terror.

En ella, su protagonista, la escritora Natalia Argüelles, es a la par víctima y verdugo en una lucha de poderes en la que el sexo ocupa un lugar preeminente. "Las escenas de sexo en el libro son desagradables", dice Henar, que este jueves visitó Zaragoza para firmar libros. "Y está hecho aposta porque quería destacar el papel que tiene el sexo en nuestra sociedad, que más allá de dar placer o reproducirnos, es una herramienta de humillación y poder que está súper presente". "Quería que este rol que juega la sexualidad se viese, no hay ninguna escena de sexo en el libro en el que la gente se lo esté pasando bien, ni siquiera cuando se masturban".

'Ansia' es a la par un ejercicio metaliterario que hace avanzar la trama y reflexiona sobre el papel de la mujer en la historia de la literatura. Por su líneas pasan desde la Generación Beat (spoiler: sale malparada) a Emilia Pardo Bazán y su 'Insolación', que de alguna manera inspira a la autora en cierto juego autoficcional que establece en la narración.

Henar une esta nueva faceta literaria a una bullente carrera que ahora mismo la tiene protagonizando dos podcast 'Buenismo bien' y 'El Olimpo de las diosas'; colaborando en otro, 'Estirando el chicle', y en el programa de Marc Giró en La 2 de TVE.

¿Cómo se ha sentido escribiendo su primera novela? Me ha ido increíble. Fue la primera vez en tres años que me liberé de todo para escribir. Quiero llorar solo de pensarlo. Ojalá volviera a pasar. Es muy guay estar metida en una historia, pensando como los personajes, en qué harían. Me lo he pasado genial y creo que se nota en el libro.



O sea, que habrá otro.Seguro.

En la historia reflexiona desde diversos puntos de vista sobre las relaciones de poder. A estas alturas y con su fama, ¿se ve usted poderosa?No creo que tenga ningún de poder...



¿No cree que tenga ascendiente sobre otras mujeres?No sé qué contestar. Creo que le caigo bien a mucha gente, eso sí. Pero no me defino como poderosa. Creo que soy privilegiada. Para empezar por dedicarme a lo que me gusta. Que también puede ser una trampa porque te autoexplotas o no pones límites. Pero igualmente me sigue pareciendo mejor que estar en una oficina.

Ese privilegio del que ahora disfruta, ¿le genera algún tipo de culpa? ¿Se autoflagela?No. Eso no lo trabajo. No te digo que otra gente no se lo merezca pero no tengo nada que no me haya trabajado. Yo escucho mis programas y veo mis libros y pienso: "Están de puta madre". Pero soy un ser humano. Conservo mis amigos y llevo una vida muy normal. Si bien es verdad que el privilegio se lleva raro. Sigo sintiendo la mentalidad de pobre, de ahorrar, no compro nada a plazos, no tengo grandes gastos.

En el libro el dinero ocupa un papel importante. Hay una figura de San Pancracio, patrón del dinero, que tiene mucho protagonismo en la novela... ¿El dinero sigue siendo, al final, el gran elemento liberador de la mujer?Vivimos en un sistema capitalista y quieras o no necesitas dinero. Por eso el sistema siempre ha intentado convencer a la mujer de que no sea independiente económicamente, antes por ley y ahora, muchas veces, en nombre del amor. Eso de búscate un 'sugar daddy' es una trampa mortal.

En 'Ansia' también aparece el concepto de la suerte. Y del karma... Dice que lo que tiene se lo ha currado, ¿pero qué papel le da usted a la fortuna?La suerte juega un papel importante en la vida. Pero ya desde en qué familia naces. Cuánta gente muy válida habrá en el mundo que no puede desarrollarse porque ha tenido la mala suerte de caer en un entorno determinado. O más adelante, si se desarrolla no le llega esa chispa... La meritocracia no existe.

En el libro aparecen escenas muy explícitas de sexo. Y en sus podcasts también se ocupa del asunto con consultorios como el de la Chochoctora. ¿Le supone esto una sobreexposición?No, no. Yo hablo así de cualquier cosa. Por ejemplo, la Chochoctora, y lo quiero dejar claro, no es una sección para aprender a follar, es una sección de risas. Yo hago chistes. Y si a alguien le sirve para tener una conversación con su pareja, pues genial, pero lo que cuento ahí lo he aprendido en la universidad de la vida. Se trata de hablar de nuestra sexualidad, de la de las mujeres, porque de follar han hablado los hombres toda la vida de Dios. Sí es verdad que llama a la atención que una sección de chistes sobre ese asunto llame tanto la atención. Eso es que algo está pasando. Pero no creo que sea la Chochoctora quien tenga que resolverlo.

Henar Álvarez firma su nuevo libro 'Ansia' en la FNAC de Zaragoza Guillermo Mestre

¿Quién entonces?No tengo ni idea. Yo solo hago chistes... (se sonríe).

¿Qué tipo de lectora es usted?A mí en general desde hace tiempo me gusta el terror.

En el libro se cita a Mariana Enriquez, una de las nuevas referentes de ese género.Sí. Pues es que ahora mismo no salgo de ella, de Sara Mesa y de Otessa Moshfehg. Me gusta cómo retratan la naturaleza humana, cómo se fijan en lo que pasa cuando nadie nos mira.

Su libro se presenta como un 'thriller', pero resulta por momentos terrorífico.Así lo creo, aunque nadie lo haya catalogado aún así. Pienso que si fuese una peli, sería de terror. Además ahora hay un terror moderno que practican sobre todo directoras que consiste en contar la vida de las mujeres a través del terror.



Porque a muchas mujeres les pasan cosas terroríficas en su vida cotidiana. En ese sentido, usted defiende la idea de que tienen motivos para estar enfadadas y reaccionar en consecuencia.Sí, lo pienso dentro de los movimientos sociales pero también fuera. Encuentro que el sentimiento de venganza es una cosa super natural humanamente. No sé por qué una mujer no puede vengarse. No digo ni que ejecutes una venganza, pero sí entiendo sentir esa necesidad.

En el libro hay venganza. Lo que no hay es culpa.Me lo planteas porque la protagonista es una mujer. Si fuera una película de mafiosos ni lo pensarías.

Las mujeres han entrado con bandas desplegadas en la escena del humor en España. ¿Cree que falta que den el salto a la primera línea en medios masivos?Creo que durante mucho tiempo se ha visto a la gente de Internet como el hermano pequeño pero a día de hoy... Internet se ha establecido como un medio de comunicación importante. Si te va bien ahí, ¿por qué querrías ir a otro sitio? Salir en la tele no es ya una aspiración para mucha gente. Yo he dicho que no a propuestas para la tele, salvo a colaborar con Marc Giró porque le adoro.