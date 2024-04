Fresquito y Mango: "Lo hemos pasado muy bien haciendo este disco"

Fresquito y Mango, Juan Figols y Mario Lázaro, llegaron el miércoles 10 de abril desde el Oso y el Madroño a su Zaragoza natal. Convocaron a familiares y fieles en la López para marcarse unas pocas tonadas, hacer una fiesta Vibra Mahou para ambientar la escucha de su nuevo trabajo, ‘Lo que me mató’ (Sonido Muchacho/BMG), grabado en Barcelona con Kim Fanlo (Nena Daconte).

Juan y Mario también pincharon algo de buena música para sus invitados e hicieron que el encuentro se alargase algo más de dos horas antes de echar la persiana y poner proa nuevamente a Madrid, para hacer lo propio en la sala Boite este jueves 11 de abril.

El dúo más candente del pop nacional actual (han producido el primer single de Juanjo Bona, de OT, entre otros trabajos para el sello Universal) desmenuza para HERALDO su trabajo, compuesto de 11 temas (4 de ellos ya avanzados como sencillos), una intro y un interludio inspirado en el ‘Dance of the little man’ de ‘Twin Peaks’. "Lo hemos pasado muy bien haciendo este disco", apuntan. Se nota.

‘Intro’

“Está dividida en dos, y da inicio a la narrativa del disco. Recuerda más a lo que hacíamos antes, más desenfadada. Luego se pone cañera y acaba con la frase ‘No me mata nada como esto’, que sirve de pausa y dos puntos para el resto del disco. Las canciones son como puntos de inflexión que te han llevado a cambiar cosas en tu vida”.

‘Creo que algo está a punto de pasar’

“Es indie, guitarrera. En el disco hay dos vertientes que se alternan y se mezclan a veces: la ‘hyperpop’ y electrónica y otra más guitarrera. Nos gusta mezclar. Habla de que notas cosas, de que hay señales de cambio y, sin embargo, no sabes exactamente qué va a cambiar”.

‘Cuerpo y sangre’

El título es una pista clara de la temática: te has quedado sin nada de la otra persona, has hecho énfasis en deshacerte de todo lo que te quedaba de ella, lo que recordabas de tu relación. Llega la pregunta: ¿He hecho bien? En lo musical, aquí hay un 50-50 entre esas dos vertientes. La trabajamos con Detunedfreq, como la intro.

‘Nube gris’

“Más electrónica. Una historia muy visual, desconcertante, que juega con las antítesis: nube gris que no trae aguacero, algo que va a morir pero que empieza de cero. En lo musical jugamos con ciertos recursos, como ‘drops’ inesperados.

‘Sol naranja’

“Un tema más indie que incorpora un tramo de ska y poesía recitada. Habla del desamor, de los latidos que se te han llevado, pero también tiene un punto fiestero”.

‘Como un cartel de ‘Abierto’ en la calle’

“Aquí las voces están ‘pitcheadas’, como si fuéramos pitufones maquineros. Electrónica y trabajada de nuevo por Detunedfreq. La canción deriva de la electrónica a la bossanova”.

‘No estaba bien’

“Esta canción la hemos cantado mucho en toda la gira anterior, es muy guitarrera, con un estribillo coreable al rollo campo de fútbol, que se queda. En un momento de la letra se dice ‘lo que me mató’ de manera explícita, así que da nombre al disco. ¿Qué contamos? Eso de que intentas convencerte de que estabas en una relación buena, pero no”.

‘Cara de lunes’

Es una cumbia villera, argentina pura, con toques de reguetón. Slappy AV, un cantante amigo nuestro de Zaragoza que acaba de ser nombrado Artista de Mayor Proyección en los Premios de la Música Aragonesa, aparece aquí. Es la canción más vacilona del disco”.

‘El jazz de medianoche’

“Es el interludio del disco. Suena todo del revés, es un juego como el del baile del Little Man en ‘Twin Peaks’, una escena que nos encanta. Hemos visto la serie hace poco”.

‘Aire’

“El tema más trallero, caótico y loco del disco, con una parte dulce al piano que hace el artista madrileño Pedraxe. No estaba prevista su participación, pero nos juntamos en el estudio y salió. La letra es un poco agónica: aunque no queremos ponernos ‘creepy’ en este trabajo, esta canción sí lo es un poco”.

‘Otro barrio’

“Muy indie y personal. Aquí hablamos de nuestra vida en Zaragoza, del hecho de dejar tu ciudad, a tus colegas, al camino que repites de vuelta a casa, a tu cuarto; también asoma la metáfora de la muerte, de irte al otro barrio”.

‘Ratas’

“Inspirada en Hentai’ de Rosalía. Era nuestra canción favorita desde que la sacamos y sigue siéndolo, aunque yo -apunta Juan- haya cambiado algo de opinión. Es una canción minimalista, que tiene su rollo coral y épico al mismo tiempo”.

‘Aunque ya no me beses’

“Vuelta al desamor”. Hay que decir que lo escribimos hace tres años: de hecho, cuando la terminamos fue cuando decidimos que iría en un elepé, que había que hacer un elepé. Es una canción que habla de asumir el fin de una relación y las ganas de seguir en contacto, de hacer planes, aunque sea en plan amistad”.