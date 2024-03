Juanjo de OT: "Al salir de OT me he dado cuenta de que si algo me identifica es la jota"

Juanjo Bona, el zaragozano finalista de la última edición de 'Operación Triunfo' continúa montado en el tiovivo de la popularidad que le ha reportado su participación en el 'talent show' televisivo. Entrevistas, galas y apariciones públicas se suceden en su agenda.

Unas intervenciones en las que el cantante de Magallón no duda en mostrar su pasión por Aragón y por la jota. Este ha sido el caso en una entrevista en el programa 'Dentro' de Radio Primavera Sound de Barcelona, en la que ha reconocido que ha roto con ciertos prejuicios. "Me propusieron al principio del programa incorporar la jota a mi repertorio y dije que no rotundamente por movidas de mi cabeza de querer ser comercial. Pero me las he quitado ya. Al salir del programa me he dado cuenta de que los artistas tenemos cosas superúnicas y, si algo me identifica a mí, es la jota, es lo que más me representa. Ojalá algún día la meta en mi música", ha señalado.

El joven se ha deshecho en elogios hacia el mundo de la jota: "Requiere una técnica vocal tremenda de la que yo no era consciente. La jota es complicadísima y en ocasiones no se valora nada. Hay cantadores y cantadoras de jota increíbles, que son lo más. Tienen unas voces que no se ven por ningún lado".

Finalmente, al ser cuestionado por si podía cantar jota aragonesa alguien que no sea de la Comunidad, ha apuntado: "Primero tienes que amar tu tierra. Es algo que siempre he defendido. Puedes cantar jota sin ser de Aragón, pero si hay un sentimiento que te une a tu pueblo o a las fiestas del Pilar, mejor".