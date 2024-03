El guiño aragonés y sentimental en la letra de la primera canción de Juanjo Bona, 'Lo que no ves de mí'

"Viva Zaragoza, viva Aragón y viva Magallón". Quien haya escuchado alguna intervención de Juanjo Bona, el cuarto finalista de 'Operación Triunfo 2023', tiene claras sus raíces aragonesas porque él mismo se encarga de repetir esta frase siempre que puede. Por eso no sorprende que con la publicación de su primera canción al salir de la academia, 'Lo que no ves de mí', haya querido tener un guiño especial con su tierra.

Lo hace a través de una sola palabra, aparentemente perdida entre la letra de la canción, pero que él mismo ha reconocido que era importante para él. Hace referencia a su infancia, en su pueblo, ya que la canción se centra en cuánto ha cambiado, en su evolución como persona y como artista tras su paso por 'Operación Triunfo'. Él mismo ha reconocido que en los últimos meses se ha ido despojando de capas emocionales que había ido creando en sus 20 años de vida para mostrar ahora al Juanjo más real.

"Daré gracias a ese buen zagal"

En una entrevista concedida a la emisora musical 40 Principales, el joven de Magallón avanzaba este jueves que se había empeñado en incluir en la canción la palabra zagal. "Lo tenía escrito en mi libreta que tenía en OT y quería meter esa frase sí o sí, aunque no encajara con la melodía o no fuera con la rima, me daba igual".

La RAE la define como "persona que ha llegado a la adolescencia o a la juventud" y, aunque se conoce también en otras comunidades, su uso está muy extendido en Aragón.

"La metí diciendo que cuando todo acabe y pueda por fin hablar, le daré gracias a ese buen zagal, que hace referencia a mi yo de pequeño", explica el joven cantante. "Zagal, mozo... son palabras que usamos en Aragón y en mi pueblo y, ya que no he hecho un guiño a nivel de folclore, lo he hecho a nivel lingüistico. Y lo seguiré haciendo porque me encanta", subraya.

Juanjo, ganador de la primera edición de 'Jotalent' en Aragón Televisión, es un firme defensor de la jota aragonesa y ha reconocido en varias ocasiones que le gustaría que su esencia estuviera de alguno de sus futuros proyectos.

De momento, su debut musical ha arrancado este viernes con la publicación del single en la Amazon Music y lo hará en el resto de plataformas digitales el viernes que viene.

Letra de 'Lo que no se ve de mí' de Juanjo Bona

(Primer verso)

Subo la mirada y siento todos esos ojos que hablan



No son nada



Viendo mi reflejo en el cristal que me separa de ti



Y vuelvo a casa



Pensando en las respuestas que nunca iban a llegar



Y no era verdad, me vi perdido en un mar



Y ahora voy directo al sol



(Estribillo)

Lo que no ves de mí



Es todo lo que me queda por decirte



Tengo tanto que contar



Un botón que apretar



Oh, y siento que va a explotar



Y lo noto tan cerca



Quito capas que me aprietan



Siempre quedan más



(Segundo verso)

Y cuando todo acabe y pueda por fin hablar o callar



Daré gracias a ese buen zagal



Sabiendo que no se rindió



Ni cuando la luz se apagó



Y aunque no pudo ver, sabía que iba a pasar



Juanjo aparece en el vídeo de 'Rompeolas' de Martin

Este viernes se estrenó también el videoclip que acompaña la canción 'Rompeolas' de Martin, compañero de OT y pareja sentimental de Juanjo. En la producción, rodada en una playa de Portugal, aparece en varias escenas de manera fugaz el aragonés.

Así lo han destacado en redes sociales algunas de las fans de ambos cantantes y se confirma en los créditos del vídeo, en los que Juanjo Bona aparece nombrado como "special appearance" (aparición especial).

special appearance juanjo bona les odio me van a hacer llorar qué video tan bonito



ROMPEOLAS BY MARTIN

ROMPEOLAS BY MARTIN

LO QUE NO DE MI #LlegaLQNVDM pic.twitter.com/O5s0Lg4zOi — andie ☆ juanjista !! 🌒 (@suburbiabona) March 21, 2024

Para ver el vídeo de 'Lo que no ves de mí' habrá que esperar una semana más, porque no se estrenará en Youtube hasta el próximo viernes.