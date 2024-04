Naiara de OT actuará dos veces esta semana en el Wizink Center de Madrid

Han transcurrido menos de dos meses desde que Naiara Aznar ganó la duodécima edición de 'Operación Triunfo'. En tan poco tiempo, ¡cuánto le ha cambiado la vida a la zaragozana! De las actuaciones con la orquesta Nueva Alaska ha pasado a ser un personaje tremendamente popular, con apariciones televisivas, invitaciones a fiestas y eventos y múltiples compromisos.

Buena prueba de este espectacular salto profesional será lo que experimente esta semana. Y es que la cantante aragonesa, de 26 años, participará dos días consecutivos en los espectáculos que se ofrecerán en el Wizink Center de Madrid, seguramente el recinto 'indoor' de referencia en España en lo que conciertos se refiere.

Su primera intervención acontecerá este viernes 12 de abril en la fiesta Los40 Primavera Pop 2024, en la que comparte cartel con artistas de la talla de Ana Mena, Abraham Mateo, Dani Fernández, Álvaro de Luna, David Otero, Beret, Vicco, Walls, Depol, Paula Koops, Almácor, Marlon, Bombai, los hermanos Eugenio y Sebastián Esquivel, el dúo francés Ofenbach. También están confirmados dos compañeros de Naiara en 'OT', Paul Thin y Ruslana.

Sin tiempo para metabolizar las emociones, unas horas después, la intérprete retornará al Wizink para cumplir uno de los sueños de su vida: actuar junto a Isabel Pantoja. Se trata de un recital con el que la tonadillera celebra sus 50 años de carrera musical que ha levantado muchísima expectación. Las entradas están cerca de agotarse.

En la Academia de 'OT' Naiara verbalizó que compartir las tablas con este mito sevillano de la canción era una de sus aspiraciones más anheladas. Dicho y hecho. La zaragozana lo anunció la semana pasada en sus redes sociales: "Hola babys, ¿qué tal? Bueno, yo no puedo estar más feliz, más contenta y más todo, porque os tengo que dar un notición: el 13 de abril en el Wizink voy a estar actuando con la reina de las reinas, ¡voy a cantar con Isabel Pantoja! Así que aquí estamos, ensayando con la banda. ¡Uaaaa! Es que no me lo creo, chavales. ¡Se viene, loco, se viene!”, decía Naiara en mitad del ensayo, con la música escuchándose al fondo.