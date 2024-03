La alcaldesa de Zaragoza confirma la "eliminación" de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que dota de contenido cultural a Etopia

Con la salida confirmada del Ayuntamiento de Zaragoza de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, expediente incluido en el orden del día de este viernes 22 de marzo (12.00) de la comisión plenaria de Economía, Transformación y Transparencia, se abren varias incógnitas al respecto de los usos presentes y futuros de Etopia.

La Fundación parece abocada a su desaparición tras 20 años en funcionamiento, y esta resolución municipal que encontrará respaldo en la citada comisión lleva aparejada el fin de los programas de arte y ciencia que ha desarrollado en el citado espacio.

El enunciado del expediente de este viernes reza literalmente así: “El Ayuntamiento de Zaragoza renuncia a su participación en la Fundación privada Zaragoza Ciudad del Conocimiento”. En la Comisión también se ha previsto una interpelación de ZEC, con una pregunta muy directa: “¿Cuál es la actividad prevista para el Espacio Etopia, desde el área de Economía y desde la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en los próximos meses?”

Un carpetazo explícito

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no dejó lugar a dudas sobre el particular al comentar este miércoles que la Fundación “está compuesta por ocho patronos, y los demás ya han dicho que abandonaban la Fundación, que no se puede mantener con un solo patrono. El gobierno de la ciudad de Zaragoza también ha decidido salir de la Fundación y, por tanto, eliminarla”.

Chueca explicó que la Fundación “se creó hace muchos años con un objetivo concreto y que, en los últimos años, ha demostrado no solamente que tenía pérdidas ejercicio tras ejercicio, sino que tampoco se daba cumplimiento a los objetivos por lo que fue creada. Nuestra obligación es gestionar de forma eficiente los recursos públicos y dedicarlos a donde los ciudadanos van a encontrar un mayor retorno, y eso es lo que vamos a hacer”.

Fuentes municipales detallaron este miércoles que las cuentas auditadas de la Fundación ZCC en los últimos cinco años mostraban saldos negativos. También puntualizaron su carácter privado y la diferenciaron del espacio público Etopia, que la alberga como a otras iniciativas privadas: una aclaración que creyeron pertinente.

En 2018, según las cuentas remitidas desde las citadas fuentes municipales, este saldo de ZCC fue de -16.887,75 euros, por -54.682,16 en 2019, -14.632,3 en 2020 y -39.339,39 en 2022. En 2021 hubo un salido positivo de 162.750,05 euros, justificado desde el Ayuntamiento porque desde sus arcas se realizó “una aportación excepcional de 200.000 euros debido a que a final de 2020, el patrimonio de la Fundación era negativo y si no se inyectaba presupuesto, se podía incurrir en causa de disolución”.

Proyectos en el aire

El Ayuntamiento consignó un aporte de 250.000 euros en los presupuestos aprobados de la Fundación ZCC este año. En el plan de actuación también hay una partida de 446.600 euros de fondos europeos, destinados a programas ya en marcha, que habría que devolver si no se completan, lo mismo que ocurre con los 361.162 euros de ese mismo origen entre los no ejecutados o destinados a proyectos sin concluir en 2023. Se darán otros costes adicionales, como las indemnizaciones del gerente y los seis trabajadores de la Fundación por extinción de contrato.

En el caso de que esta retirada municipal de la Fundación ZCC precipite efectivamente el fin de la misma, está en el aire la hipótesis de un plan puente para lo que resta del año, a fin de ejecutar las iniciativas previstas en el plan de actuación a desarrollar en Etopia. El concejal de Economía, Carlos Gimeno, ya reveló hace unos días en el CIEM que la colonia de Etopia Kids quedaría este año en manos de la Fundación Hiberus, con la aportación de otras empresas privadas.

En cuanto a los laboratorios de innovación abierta desarrollados en los últimos años a través de un convenio de colaboración entre la Fundación ZCC, el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza, tienen una fecha de caducidad, ya comunicada al personal: Biología, Sonido, Imagen y Fabricación se cerrarán antes del próximo 20 de mayo. Tampoco está ya el programa Ibercaja Clip, trasladado a Espacio Joven y Mobility City.