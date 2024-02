La alcaldesa de Huesca reafirma la supresión de Periferias: "Era eso o perder el Gobierno"

"Era eso o perder el Gobierno y no estaba dispuesta porque había prometido a los oscenses que me votaron que iba a luchar por la ciudad". Así justificó este jueves la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la polémica eliminación del festival Periferias, que durante años convirtió a la ciudad en un referente cultural nacional por su apuesta por las vanguardias.

Esta vez los hizo en un foro público celebrado en la librería Santos Ochoa de la capital oscense, dentro del segundo de los encuentros ciudadanos que ha puesto en marcha el nuevo equipo de gobierno del PP para fomentar la participación de los oscenses. La convocatoria permitía formularle preguntas a la alcaldesa en primera persona sobre la política cultural municipal. Y aunque había un límite de 30 inscritos, solo se apuntaron una veintena y de ellos algunos fallaron a última hora.

El público planteó ideas y reivindicaciones muy distintas, Periferias fue sin duda el tema protagonista. Y surgió a raíz de que uno de los presentes lamentara que hubiera sido "moneda de cambio" a nivel político y el "daño" que hizo la repercusión a nivel nacional de la decisión de los populares "porque era algo que, nos gustara o no, nos ponía en el mapa cultural", dijo. En este sentido, defendió con vehemencia que "no podemos apoyar solo lo que nos gusta y rechazar lo que no porque la cultura tiene que tener un marco de libertad y diversidad".

La alcaldesa, que ya había anunciado al principio del encuentro que iba a enfrentar la polémica de Periferias con "sinceridad", aseguró que ella misma había sido "consumidora" del festival en su juventud, admitió que "en su día" tuvo una gran repercusión y calificó de "hazaña" lo conseguido por sus creadores, Luis Lles y el desaparecido Javier Brun.

Recortes de presupuesto con el PSOE

A este respecto, dejó claro que "no lo he quitado porque no me guste" sino porque, a su juicio, había "decaído" por falta de apoyo económico. Y en este punto reprochó al anterior equipo de gobierno del PSOE que dedicara en el último presupuesto 70.000 euros al festival, que contaba con otros 20.000 de la DPH y 20.000 del Ministerio de Cultura, "cuando en sus inicios tenía 300.000 euros". Una prueba, según ella, de que los socialistas "ya le estaban dando una vuelta al formato porque era algo que había funcionado mucho, pero que quizá se había diluido". Con todo, Lorena Orduna también insistió en que la marca Periferias es del Ayuntamiento y no se va a vender ni alquilar. "Ahora está dormida", afirmó.

La alcaldesa admitió que habían tenido que eliminar el festival "como moneda de cambio porque teníamos que sacar un presupuesto adelante". En este sentido, aseguró que si hubiera tenido mayoría absoluta, «habríamos hecho otra cosa con Periferias". "Pero me faltaba un voto", insistió, además de confesar que lo pasó «¡"mal" por tener que tomar esta decisión.

Cabe recordar que el PSOE le llegó a ofrecer su apoyo a los presupuestos a cambio de aceptar tres enmiendas por valor de 300.000 euros: 150.000 para mantener Periferias, 100.000 euros para ayudas de cooperación al desarrollo y 50.000 euros para ayudas destinadas a mujeres oscense víctimas de violencia de género.

Con todo, Orduna también aseguró que el presupuesto para Cultura del Ayuntamiento de Huesca "no se ha reducido ni un euro" y que con este dinero "haremos otros festivales y otros formatos".

También aprovechó para criticar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que recientemente cargó contra la "censura" de PP y Vox por la cancelación de Periferias y desveló que estaba en conversaciones con otros municipios para mantener vivo el certamen. En respuesta a ello, la alcaldesa subrayó que "al ministro le encanta llenarse la boca con Periferias y ya le he dicho que venga a Huesca para que hablemos de cultura para que el Ministerio apoye a la ciudad".

Varios ciudadanos coincidieron en el mensaje de que se diseñe una programación cultural que no solo tenga en cuenta criterios de rentabilidad económica. "La cultura es aquello que nos hace mejores, no lo que nos divierte", resaltó uno de los presentes, mientras que otro pidió "no caer en el error de considerar solo cultura lo que nos gusta a nosotros".

"Hemos sufrido un engaño"

También hubo críticas del público hacia la política cultural de los últimos años. La más dura fue la de Jesús Arbués, de Producciones Viridiana, para quien los oscenses han sufrido "un engaño porque hemos bajado de categoría y, sin embargo, nos seguían diciendo que seguíamos en la ‘Champions’ asegurando que éramos un referente cuando la realidad era otra y se recortaban los presupuestos y la calidad de las programaciones".

Orduna animó al público a implicarse en el proceso de participación ciudadana que se pondrá en marcha a finales de febrero, en colaboración con el Gobierno de Aragón, para que oscenses de todas las edades aporten ideas para diseñar la programación cultural. "¿Queremos que sea para autoconsumo o para que Huesca se ponga en el mapa?", preguntó.

Lírica, más autores juveniles y conciertos de ‘caché



Durante hora y media, una decena de ciudadanos plantearon sus propuestas a la alcaldesa en materia cultural. Entre ellas, aumentar el presupuesto; celebrar tardeos con música en vivo; programar actuaciones de música lírica "que está muerta" y recuperar el programa de Ópera en el cine, para lo que pidieron "repartir mejor el dinero"; potenciar las actividades en torno a los juegos de mesa y al cómic "donde Huesca tiene referentes muy potentes"; fomentar las presentaciones literarias dirigidas al público joven; organizar quedadas con ‘booktubers’, ‘youtubers’ y autores de cómic conocidos que puedan atraer público a la ciudad; promover eventos de gran formato y el turismo de escenarios de cine para captar visitantes de fuera; potenciar con colaboración privada la programación de conciertos de grandes cantantes y grupos como existía hace unos años "porque es otra forma de hacer turismo"; facilitar la accesibilidad a los espectáculos de los colectivos con pocos medios; y aprovechar recursos como la ruta en torno a San Lorenzo o la Casa Museo de Saturnino López Novoa.