Mark Knopfler saca su propio 'We are the World' para luchar contra el cáncer

Las canciones con buenas intenciones, como aquel 'We are the world' de Michael Jackson y otras estrellas de los ochenta, no son tan frecuentes en el mundo de la industria musical. En la era de las plataformas y los cada vez más escasos derechos de autor surge el sultán del swing Mark Knopfler con un tema solidario. Ya no es por el hambre del mundo. La lucha del líder de Dire Straits es contra el cáncer infantil. Este viernes presenta una versión de 'Going home (Theme from local hero)', una pieza instrumental que hizo para una película del mismo nombre, y que ahora arregla para que 60 guitarristas la toquen juntos.

En los nueve minutos que dura esta pieza se produce una reunión extraordinaria de guitarras de varias generaciones de rockeros ilustres. David Gilmour de Pink Floyd, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Ronnie Wood de Rolling Stones, Slash de Guns N'Roses, Sheryl Crow, Pete Townshend de The Who, Joan Jett, Brian May de Queen, Steve Vay o Joe Satriani, entre otras decenas de músicos. El ritmo lo pone Ringo Starr en la batería y Sting en el bajo. Otros datos: fue la última grabación de Jeff Beck, la portada la diseñó Peter Blake, que ya tenía experiencias benéficas con Band Aid, y el sello BMG lo distribuye en CD y vinilo.

"Pete Townshend entró en mi estudio armado con una guitarra y un amplificador. Y al oír ese primer acorde de Pete aluciné. Fue fantástico", recuerda Knopfler los inicios de la producción. "Después llegó Eric Clapton y tocó genial: era como si besara una y otra vez. La tercera contribución la hizo Jeff Beck y fue fascinante. Creo que lo que hicimos fue magia, gracias a que teníamos a los magos".

Figuras como Nile Rodgers de Chic, Peter Frampton, Phil Manzanera de Roxy Music, Joe Bonamassa, Zucchero, Mike Rutherford de Genesis o Susan Tedeschi and Derek Trucks de Tedeschi Trucks Band pasaron por las cabinas del British Grove de Londres o enviaban su contribución ya grabada en sus propios estudios. La canción proyecta esa polifonía que pretendía Knopfler al comienzo, cuando "no sabía ni a quién llamar". No todos son aficionados al distorsionador. También hay guitarristas más volcados al jazz, como John McLaughlin, o de nuevas generaciones, como Orianthi.

Subasta de guitarras

Además de la venta de la música, las asociaciones contra el cáncer infantil y adolescente, como Teen Cáncer América y Teenage Cancer Trust, recibirán fondos de la subasta de las guitarras con que se tocó la canción, estrenada en 1983. A esta nueva versión se suman Albert Lee, Buddy Guy, Keiji Haino, Tony Iommi, Sam Fender, Guy Fletcher, John Jorgenson, Dave Mason, Robbie McIntosh, Jim Cox, Steve Cropper... "Nunca creí que este proyecto llegara a tener a tantos talentos", reconoce Knopfler. "Hicimos el tema más largo en su duración, para abarcar la cantidad de amigos y grandes músicos que se iban uniendo".

Fueron ocho las guitarras donadas por marcas como Fender. La mitad sale a la venta en Estados Unidos y la otra mitad en Reino Unido. Una de ellas, la Gibson Les Paul modelo 'gold top', firmada por varios de los que participaron en la grabación, ya se vendió por más de 500.000 euros. También saldrán a la venta objetos como el máster de la canción en un formato de vinilo.