Las siete canciones de Natos y Waor que no te puedes saltar

Natos y Waor llevan trece años soltando peladillas musicales como cargas de profundidad, cuya onda expansiva no baja de intensidad fácilmente, para deleite de sus millones de seguidores. El dúo rapero aterriza este viernes 15 de marzo en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, que les aguarda lleno hasta los topes. Al haber tanto donde elegir, hacer una selección de sus imprescindibles tiene un porcentaje de riesgo altísimo, especialmente en un país donde todo el mundo es seleccionador nacional de fútbol y todólogo.

Como suele decirse, no están todas las que son, pero sí son todas las que están, afirmación refutada por los propios protagonistas. Más allá de los datos empíricos y los números, he aquí una selección de las siete imprescindibles, muchas de ellas en comandita con otro madrileño: Recycled J, el rey de Carabanchel en el siglo XXI. Probablemente no suenen todas en Zaragoza este viernes, pero sí caerán más de la mitad de ellas. Se admiten apuestas. Por cierto, no están en orden de importancia. La osadía no llega a tanto.

Un apunte: tras el concierto hay un 'afterparty' oficial. La cita es en Inpu (Cesáreo Aluerta, 135) a partir de la medianoche, y la fiesta se extenderá hasta el alba. Las entradas están agotadas.

‘Cicatrices’

La canción catártica para Natos y Waor en cuanto a impacto de masas. Ya estaban acostumbrados a impactar con cada lanzamiento, pero la auténtica locura llegó con esta canción y el disco homónimo en 2018, que pasó dos años enteros entre los discos españoles más escuchados en Spotify: a día de hoy, el tema lleva 98 millones de reproducciones en esa plataforma.

‘Hustlers’, con Fernandocosta y Blasfem

Una base inquietante, líricas llenas de ‘egotrip’, resultado peligroso y peligrosamente adictivo. Fernandocosta presentó ahí sus credenciales a la primera división del rap español, donde sigue: fue cabeza de cartel en el Monegros Desert Festival 2023, sin ir más lejos. La banda sonora de un viaje al inframundo, con reflexiones de peso y guiños por doquier, a la propia escena y a varios de sus protagonistas.

‘Sudores fríos’

Un caso atípico. No fue single, no tiene videoclip y, sin embargo, es de largo el tema más escuchado de ‘Hijos de la ruina vol.3’, con 51 millones de reproducciones en Spotify. Con Recycled J dando la réplica a sus compadres, el tema se asienta en una instrumental con bombo a negras y un estribillo explícito que, sin asomo de autocensura, está lleno de ternura.

‘Caminaré’, con Maka

El desamor suele ser el combustible de grandes canciones, sobre todo si no se persiguen rimas consonantes como si en ello te fuera la vida. Con la complicidad del granadino Maka, que ha hecho del desgarro virtud en su propia carrera (estuvo en el Espacio Zity en 2023) llega la canción más triste de Natos y Waor, con este último llevando el timón. El momento linterna de móvil en cada directo cuando entra en el repertorio.

‘Indomables’, con Recycled J

El piano es el mecano sobre el que culebrean los versos de este tema que apela a la nostalgia y que emparenta con el r&b más pegajoso, de tiempo lento; el tema que hubieran hecho Usher y Chris Brown si fuesen raperos puros. De lo más interesante en la última cosecha de Natos y Waor, una canción de las que se quedan rebotando en la cabeza durante días y, si te descuidas, hasta meses.

‘Carretera’, con Recycled J

Salió en 2016, con SokeThugPro en la base y una letra que no deja indiferente; el repaso a una apuesta de vida, con sus aristas y alegrías, la expiación de los desmanes pretéritos sin llegar a arrepentirse de ellos y, una vez más, Recycled J en el contrapunto emocional perfecto. Otra canción para tragar millas en una carretera recta cuando el sol está a punto de ponerse.

‘Mal de amores’, con Israel B

Lo más vibrante del último disco, al que da nombre. La asistencia rápida en carretera llega desde Orcasitas, localidad natal de Israel B. El tema, cuya esencia queda clara en el título, es una invitación directa al baile. Con líneas como “los dólares y los dolores, espinas clavadas y flores tatuás en la piel” se habla de placeres y epidermis, en una onda que recuerda ligeramente al ‘Mitad y mitad’ de Kase.O.