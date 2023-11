Recycled J: “Xhelazz me gustaba mucho de pequeño, como Kase.O y Rapsusklei”

Jorge Escorial es de Carabanchel, madrileño por los cuatro costados. Desde hace algo má de un lustro, España lo conoce como Recycled J, su último disco se llama ‘Casanova’ y cuenta sus seguidores por millones. Este sábado (21.00 apertura de puertas, 22.00 inicio del concierto) se presenta en la sala Oasis de Zaragoza. No hay entradas disponibles desde hace semanas: se agotaron en un santiamén.

Recycled J acaba de cumplir los 30; viene del hip hop y, sin abandonarlo, se ha abierto a nuevas fragancias. El inconformismo es la clave de su éxito.“Ha habido muchos momentos clave, cuando sientes que estás plantando una semillita de algo distinto. Con el elepé ‘Threesome’ ya estaban verdaderamente las cosas como me gustan en cuanto a música, identidad e imagen, y ‘Oro rosa’ me hizo abrir los ojos al mundo, a saber cómo funcionaban las cosas”.

El madrileño no entra en un debate generacional sobre el poso y peso de las nuevas tendencias musicales. “Siempre hay gente más reticente al cambio, está el miedo a lo diferente... yo creo que avanzar es el camino correcto, sin olvidar que bebemos siempre de otras músicas. Sin el rap y la música electrónica, elementos de lo que hacemos, no tendríamos esa base. Tengo un respeto máximo a los que ya estaban ahí cuando llegué”.

Zaragoza, ciudad de rap

El autor de ‘Cruel’ –su éxito junto a Villano Antillano– habla con admiración de referentes musicales de la ciudad que le alberga hoy. “Xhelazz me gustaba mucho de pequeño. Lo mismo Kase.O y Rapsusklei. Zaragoza fue un pilar en el rap de los 90 y los dosmiles, nunca mejor dicho –ríe– y si tengo que elegir un solo nombre sería uno colectivo: Violadores del Verso”.

Sobre sus inicios raperos, explica que “cuando empecé había mucho ‘beef’, muchos desafíos de unos a otros, desprecio a ciertos sonidos... incluso yo hacia mí mismo. Eso ha mutado en algo mejor: por ejemplo, tengo la voz que tengo y no me atrevía a cantar y explorar ciertos sonidos, pero lo hice. Al final no hay peor enemigo que uno mismo: hay que conocerse, superar las barreras mentales y atreverte a probar”.

Recycled J no edulcora su discurso en exceso. “Lo de las rivalidades entre artistas, por ejemplo, depende mucho del género, del contexto y el momento. La competencia sí es buena, hace que todos nos pongamos las pilas, pero la música urbana en España anda en pleno crecimiento y lo hacemos sobre el respeto al trabajo del otro, las ganas de aprender y aplaudir a quien lo haga bien, porque eso anima a tratar de hacerlo tú mejor”.

Casanova y de Carabanchel

El padre de Jorge es frutero en Carabanchel. El artista sigue haciendo vida allá: no se ha ido a ningún emirato. “Me gusta mucho mi barrio, rincones como el Mercado de San Isidro. Y sin salir de Madrid, la sierra también me encanta. Son dos lugares muy distintos que me hacen sentir muy bien”.

Con en lanzamiento de ‘Casanova’ la pasada primavera surgió el debate sobre la romantización del personaje. “Es bueno que opine quien se informe primero antes. Cuando empecé a investigar al personaje lo hice partiendo de otra base: mi abuela se apellidaba Casanova. La rosa que preside el álbum es en honor a ella, una reflexión sobre la belleza y la muerta. Luego está Casanova y su mito. Yo comparo el amor con esa rosa bonita y que pincha al mismo tiempo, el ying yang de la vida. Le doy una vuelta al amor romántico y sus aromas”.

El precio de la fama

El chaval de Carabanchel ya no tiene tan fácil la gestión de lo cotidiano, y no puede evitar algo d añoranza por su época anónima. “Es normal, no recuerdo el último día en que pude estar todo el tiempo descansando, con mi chica y mi familia, más allá de pequeños momentos que valoro y cuido todo lo que puedo. La vida que hemos elegido es esclava, pero hay que estar orgullosos de poder vivir de la música, de lo que más te gusta”.

El autor de ‘Casanova’ no rehúye el cliché de valorar la entrega al máximo en todo tipo de escenarios, pero le da un matiz. “Estoy feliz con cualquier sitio en el que toco, si lo hago es por algo y en Zaragoza voy a darlo todo. Sí es verdad que siempre soñé con actuar en el Palacio Vistalegre, en mi barrio. En esta gira se planteó hacer Wizink en Madrid y era posible, sobre todo sabiendo del lleno de Vistalegre con meses de antelación, pero era algo que le debía a mis amigos y mi familia. Ahí me he criado y este álbum tan personal debía ser presentado en el barrio”.