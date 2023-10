R de Rumba: "Pienso ir a ver al Real Zaragoza cuando juegue en Elda y Elche"

El DJ y productor zaragozano R de Rumba está de vuelta sin haberse ido en ningún momento. El regreso es discográfico tras unir fuerzas con el MC alicantino Kami, un referente de la escena nacional al que los propios Violadores del Verso respetan como figura que abrió caminos en el rap en castellano. Rumba, tras un cuarto de siglo marcando la rítmica de VdV y ejerciendo de soporte para el discurso hardcore de su banda, sigue experimentando ahora con nuevas sonoridades.

Hace tres años, Rumba (Rubén Cuevas, Zaragoza, 1976) sacó ‘Funk experience’ con Porcel. Ahora toca ‘Cosas simples’ (Rapsolo) con el mentado Kami. Xhelazz y Óscar ‘Acción’ Sánchez figuran en las colaboraciones. “Hablé con Kami hace ya tiempo, quizá 10 años, nos encontramos en casa de un colega en Lasarte. Me dijo ‘oye, he escrito algunas cosas’, y le dije ‘vamos a hacer un disco’. Es un letrista increíble. Pasaron siete uy ocho años y a pesar de sus viajes, mis 20 fregaos y todo lo que nos iba surgiendo a ambos, mantuvimos contacto a distancia, grabándonos y mandando cosas, poco a poco. Eso sí, queríamos rematarlo juntos, así que nos liberamos fechas y fuimos a por ello”.

Rumba apunta sobre los invitados a la fiesta que “Xhelazz tenía que estar, lo teníamos claro, y Oscar lo mismo: además, es amigo de Kami. Preparamos muchos instrumentales y nos quedamos los que pasaron la criba. Sin miramientos: por ejemplo, recuerdo uno que me gustaba mucho, pero nos dimos cuenta que el que buscábamos era otro, y se quedó el otro”.

Apoyo de sus hermanos en Verso

Violadores del Verso mantiene un vínculo muy sólido, desde siempre y hasta hoy. Rumba lo aclara con la naturalidad habitual. “Éstos han ido viendo el proceso, porque se ha grabado mucho en Zaragoza y les he ido enseñando lo que salía. Es más, han dado ideas en mezclas. Estaban como yo, con muchas ganas de que saliera ya; son fans de Kami de toda la vida”.

Rumba es padre de una niña que cursa primaria, se ha establecido en Alicante y su actividad cotidiana ha dado un giro, aunque se las arregla para llegar a todo. Eso sí, sabe hasta dónde quiere apretar el acelerador. “No haremos gira al uso por ahora, iremos a Madrid y Barcelona, a ver qué pasa. Luego ya iremos acudiendo donde nos llamen, espero que también desde Zaragoza. Kami pasa normalmente todo el invierno fuera: cuando hace frío, se va a otras latitudes. Yo seguiré mientras tanto trabajando funk con Porcel. Cuando Kami vuelva en primavera veremos cómo nos manejamos.

Zaragozano y zaragocista

Rumba recalca que los casi 500 kilómetros que le separan ahora de su ciudad natal no le desconectan de lo que late en Zaragoza. “Zaragoza siempre es una mi prioridad, tengo mi casa operativa, entras y parece que vive alguien a diario. Este año he ido mucho, ahora en pilares hice una pinchada en la tienda (Común 20) y otra en Huesca. En noviembre también hay alguna cosa por ahí. Por otro lado, pienso ir a ver al Real Zaragoza cuando venga a Elda y Elche, me llevaré a los colegas, seguro. Me llevo muy bien con Cristian Alvarez, es un fenómeno en el campo, y buena persona".

Rumba es un estudioso de la historia de la música, pero también está atento a lo que se cuece ahora en España y el mundo. “De rap español estoy escuchando mucho a Ill Pequeño y Ergo Pro, a Hoke de Valencia… y en otros sonidos me gustan mucho Iseo & Dodosound, que estuvieron en pilares por Zaragoza, ¿no? También Óscar Martos, que está haciendo cosas guapísimas en clave soul, y Pyramid Blue, más experimental. De fuera estoy dándole al ‘Soul Assasins 3’ de Muggs, de Cypress Hill”.