Dónde comprar las entradas para el concierto de Rozalén en Zaragoza en 2024

Sabida es la íntima relación de Rozalén con Aragón. Sus visitas son constantes gracias a las relaciones artísticas que ha ido hilvanando. Como su colaboración con la Ronda de Boltaña o su reciente participación junto a Marwan en la película de Gaizka Urresti 'Terapia de parejas'. Incluso la semana pasada ofreció un concierto ante 300 personas en el Teatro de Binéfar en víspera del Día Internacional de la Mujer.

La cantautora manchega continuará en este 2024 muy ligada a la Comunidad. De hecho, aquí ofrecerá su penúltimo concierto del año. Será el próximo 21 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Las entradas ya se pueden adquirir en la web entradas.ibercaja.es en un rango de precios que va desde los 38,5 hasta los 55 euros.

El recital está enmarcado dentro de una ambiciosa gira de presentación de su próximo disco, que arrancará en Badajoz el 18 de mayo y que recalará en grandes y emblemáticos escenarios como el Liceo de Barcelona (ya ha agotado las entradas), el Wizink de Madrid, el Kursaal de San Sebastián o el Bilbao Arena.

Aunque todavía no se ha lanzado el nuevo disco, la artista ya ha adelantado algunos detalles sobre el mismo: "Este nuevo disco habla de amor y pérdidas como la de mi abuela. Me he dado cuenta de que la vida se está llevando parte de la raíz del árbol que me sostiene. Hablaré de amor porque, aunque me cuesta mucho decir te quiero, a veces hay que mostrar la cara amable de la vida".