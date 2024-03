El videoclip de la canción que David Angulo dedicó a Laura Gómez-Lacueva ya tiene fecha de presentación

El pasado 30 de marzo de 2023 la muerte de la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva sumió en la desesperación y la tristeza a miles de personas. Con especial intensidad para sus familiares, amigos y colegas. Un dolor que cada uno ha metabolizado en estos meses como ha podido.

En el caso del músico y productor David Angulo, compañero de la intérprete en 'Oregón TV', cristalizó en una preciosa canción que compartió el pasado 9 de junio y que se titulaba 'De Zaragoza a Berlín (Canción para Laura)'. La grabación se realizó en el estudio profesional que regenta el propio Angulo, Hola Clavel, y contó con un invitado muy especial, Torsten Weber, músico y pareja de Laura, que toca la guitarra.

Resulta imposible no estremecerse ante la oda y canto de amor que Angulo le ha dedicado a su amiga. "Tú me hablabas de cocina en tu último whatsapp, una receta divina horneada en el airfry, hoy escucho tus mensajes tu voz tierna, me da paz, cómo pudo esto pasarte, el sol se lamentará". Así arranca la letra. Y prosigue: "Ya no habrá más churrerías que podamos destrozar, ni marcianas melodías ni croquetas quedarán, no podías ser más grande, tú tenías la verdad y todos tus personajes para siempre vivirán". El estribillo reza lo siguiente: "Hoy las calles se estremecen de Oregón hasta Madrid, y de luto están los peces de Zaragoza a Berlín".

En la segunda parte de este himno se dispara todavía más la emoción: "Han pasado varios días desde que dijiste adiós, han crecido las heridas, se ha hecho más grande el dolor, pero también tu alegría en nosotros se quedó, qué suerte que en nuestra vida tu sonrisa gobernó". Y concluye: "Tu nombre tendrá una calle, seguro que fliparás, todos estos homenajes te hacían ruborizar, esta vez el universo sin duda se equivocó, trajo lágrimas de fuego y nos hundió, nadie cree todavía que te fuiste de verdad, pero de esta pesadilla no podemos despertar".

El siguiente paso en este admirable homenaje es un videoclip que fue rodado en enero en Murillo de Gállego bajo la dirección de la cineasta Paula Ortiz. Una creación audiovisual que ya tiene fecha y lugar de estreno. Será el próximo 26 de marzo en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza a partir de las 19.30. Contará con la presencia de David Angulo, de Paula Ortiz, de los actores y actrices de 'Oregón TV' y de Gatonegro Teatro. El evento será presentado por José Luis Melero. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.