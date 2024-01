Paula Ortiz rueda el vídeo de la canción que David Angulo dedicó a Laura Gómez-Lacueva

El músico aragonés David Angulo lleva casi 20 temporadas poniendo notas y colores a ‘Oregón Televisión’, además de cimentar una carrera artística en solitario que incluye discos solistas, música para cine y danza y producción de eventos. Es en el veterano espacio humorístico de Aragón TV donde David, la guionista y actriz Marisol Aznar (su pareja de vida y compañera empresarial en la productora Hola Clavel) y un nutrido grupo de artistas aragoneses han hecho piña hasta considerarse literalmente familia. Una familia que el 30 de marzo de 2023 perdió a Laura Gómez-Lacueva debido al cáncer. Tenía 48 años.

El golpe fue terrible para todos. No solo por la inmensa calidad humana y profesional de la actriz, que vivía quizá el mejor momento de su carrera, sino por el modo en que llegó para casi todo el mundo, de pronto; solamente los más allegados sabían de su padecimiento. Cada cual trató de lidiar con la pena y gestionar su duelo como mejor pudo, y David Angulo decidió tirar de la música para retar a esa tristeza.

Así nació 'De Zaragoza a Berlín (Canción para Laura)', estrenada a principios de junio del año pasado. Muy pronto (se intentará que sea precisamente este 30 de marzo) la canción tendrá videoclip, rodado el fin de semana del 20 y 21 de enero en Murillo de Gállego por la cineasta zaragozana Paula Ortiz.

Todo en su sitio

Angulo repasaba los archivos de vídeo esta mañana de martes con una sonrisa en el rostro, rememorando cada toma. “Estoy emocionado, todo ha salido perfecto. No era fácil juntar a tanta gente, incluso los que no podían venir por otros compromisos han mandado su apoyo. Lo de Paula es algo estratosférico, de verdad. Será en blanco y negro, la foto es preciosa, hay detalles increíbles… No sé, llevo desde el pasado viernes con el alma abierta”.

La idea viene de lejos, pero ha madurado de golpe. “Paula -explicaba David Angulo- lleva un año intenso con doble estreno en otoño, ahora viene ‘Hildegart’… hemos aprovechado este hueco. Cuando publique la canción se emocionó: ella era amiga de Laura, y enseguida nos dijimos que debíamos juntar fuerzas con esto. Queríamos un homenaje bonito y exquisito, como era la propia Laura, y lo hemos conseguido. Intentaremos que esté listo para el 30 de marzo”.

En Murillo, la comitiva fue huésped de otra pareja artística, buenos amigos de todo el grupo: Blanca Carvajal y Alberto Castrillo-Ferrer. “Tuvimos nuestra Cinecittà en El Gato Negro, la casa maravillosa con rincones increíbles y teatro que han levantado allá. Lleva dos años funcionando y es sede del Manhattan Fest, resultaba idóneo para este proyecto idóneo. Paula vino con Javier García Redondo en la cámara y Jesús Bosqued como director de arte; del ‘Oregón’ se acercó Diego Martín para trabajar a dos cámaras con el apoyo de Alejandro Galindo, y la verdad es que todo funcionó entre los dos equipos como si lleváramos toda la vida currando juntos”, apuntaba Angulo.

Jorge Armengod se encargó de la iluminación, Ana Sanagustín del vestuario e Irene Tudela fue la responsable de maquillaje y peluquería. También se pasó Samuel Zapatero, el director ‘oregonés’. “No quiero dejar de citar el apoyo de Lorenzo Cortés y su sello Musickly de Lorenzo Certés, que nos apoyó en la producción, y la banda, por supuesto, con José Luis Arrazola, Richi Martínez, Satur Rodríguez, Chabi Benedé y Carlos Catarecha. No sé… Quizá suena reiterativo, pero me pillas entusiasmado por cómo ha salido todo. Es como si algo por encima vigilase para que fluyera la magia”.