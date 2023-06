La emocionante canción de David Angulo a Laura Gómez-Lacueva: "Las calles se estremecen desde Oregón hasta Berlín"

Cuando el pasado 30 de marzo falleció Laura Gómez-Lacueva, se hizo un cráter en la vida de muchos aragoneses, y muy especialmente en la de sus amigos y familiares. Un golpe devastador que cada persona ha ido metabolizando como mejor ha podido o sabido.

El productor musical y cantante David Angulo, compañero de la actriz en 'Oregón Television', ha plasmado sus sentimientos y emociones en una sensible y poderosa canción titulada 'De Zaragoza a Berlín (Canción para Laura), que este viernes se ha publicado en todas las plataformas.

"La comencé a componer la mañana del día después de su muerte. Me lo pedía el cuerpo. Fue una forma de canalizar el dolor y las emociones. Me surgió a borbotones. En dos horas hice la primera parte. Y tres o cuatro días después terminé la segunda", explica.

La grabación se realizó en el estudio profesional que regenta el propio Angulo, Hola Clavel, y contó con un invitado muy especial, Torsten Weber, músico y pareja de Laura, que toca la guitarra. "Quería que hiciera un solo de guitarra. Cuando le mostré el boceto de la canción me dijo que era preciosa, que tenía que acabarla. Fue un motivo más para seguir adelante", revela Angulo. El tema fue mezclado en el estudio Kikos por Richi Martínez bajo el paraguas del sello Musickly, regentado por Lorenzo Cortés.

Resulta imposible no estremecerse ante la oda y canto de amor que Angulo le ha dedicado a su amiga. "Tú me hablabas de cocina en tu último whatsapp, una receta divina horneada en el airfry, hoy escucho tus mensajes tu voz tierna, me da paz, cómo pudo esto pasarte, el sol se lamentará". Así arranca la letra. Y prosigue: "Ya no habrá más churrerías que podamos destrozar, ni marcianas melodías ni croquetas quedarán, no podías ser más grande, tú tenías la verdad y todos tus personajes para siempre vivirán". El estribillo reza lo siguiente: "Hoy las calles se estremecen de Oregón hasta Madrid, y de luto están los peces de Zaragoza a Berlín".

En la segunda parte de este himno se dispara todavía más la emoción: "Han pasado varios días desde que dijiste adiós, han crecido las heridas, se ha hecho más grande el dolor, pero también tu alegría en nosotros se quedó, qué suerte que en nuestra vida tu sonrisa gobernó". Y concluye: "Tu nombre tendrá una calle, seguro que fliparás, todos estos homenajes te hacían ruborizar, esta vez el universo sin duda se equivocó, trajo lágrimas de fuego y nos hundió, nadie cree todavía que te fuiste de verdad, pero de esta pesadilla no podemos despertar".

La altísima carga emocional del texto sigue conmocionando a Angulo cada vez que regresa a la canción. "He sido lo más sincero posible. Del dolor se saca belleza. Hay momentos más luminosos y otros más oscuros. No puedo escucharla sin emocionarme. No sé cuándo podré cantarla en directo. Se me hace un nudo en la garganta", concluye Angulo, quien confirma que cantará el tema en el último programa especial de esta temporada de 'Oregón TV'.