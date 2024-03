‘El mensaje’ de JahSta: Aragón y Kingston vibran igual

Carlos Cartiel, Karty en el mundo del arte, es un productor musical reputado en la escena nacional. Es zaragozano y del Actur, como su colega Suizo (Javier Cerdán, también miembro en su día de los DAB de Pedro Andreu y Positive) y hace ahora 21 años sacaron ‘El mensaje’, un disco que cambió su vida y supuso un volantazo luminoso en el reggae español. No acababan de llegar al negocio: sus primeros pasos productivos en la música datan de 1995, pero fue en ese 2003 donde pasaron de cardar la lana a cortar la pana, y de qué manera: en las dos últimas décadas, los amantes del reggae en España se cuadran ante la mención de JahSta.

"Recuerdo, aunque no me pidas fechas exactas porque no es lo mío, que ya habíamos hecho antes una maqueta –gracias a la mediación de Stop Producciones: se cocinó en un local de Pastriz– y un disco. De hecho, el disco lo produjo Tony López, productor de Ska-P y muchos otros grupos de ska y reggae en esa época; creo que hizo un gran trabajo. Ocurre que nos propusimos indagar más en el rollo ‘roots’, un sonido más profundo; conocimos a Roberto Sánchez y Borja Juanco, de Loud and Lone, y como son defensores del reggae más puro, dijeron que podían producirnos", apunta Karty.

Los zaragozanos se acercaron a los A-Lone Studios en Santander, hogar de Sánchez, con varias canciones nuevas preparadas y otras rescatadas de su maqueta. Fue entre febrero y marzo de 2003, estuvieron cerca de un mes grabando, y el disco salió en julio de ese mismo año. Los temas son ‘Just for one day’, ‘Vuelo’, ‘El mensaje’, ‘Niños del ghetto (con Rapsusklei), ‘Digo que vengas’, ‘Siniestro’ (con Roberto Sánchez), ‘No winner inna war’, ‘En mitad del camino’, ‘Soledad’, ‘Hey señor’, ‘Feelin’, ‘Todo por ti’ y ‘Todo va mal’.

Karty echa la vista atrás sin ira, como mirando a otro yo. "Tengo que reconocer que por aquel entonces no nos tomábamos las cosas muy en serio, lo nuestro era grabar, tocar y disfrutar, que está muy bien, pero no nos planteábamos las cosas de una manera académica. De hecho, no hubo lanzamiento propiamente dicho: teníamos nuevas canciones, las empezamos a tocar en los conciertos y ya está".

Las reacciones, por la red

En 2003 no había redes sociales: Facebook aparecería circunscrito al terreno universitario al año siguiente, y Youtube no estaba ni en planes. "Sí había una comunidad de reggae en español por internet -apunta Karty- llamada Asociación Cultural Reggae. Ahí nos juntábamos virtualmente bandas y soundsystems, todos nos promocionábamos nuestros discos, conciertos y festivales, nos ayudábamos en plan comunidad".

El golpe de timón hacia una esencia más ‘roots’ fue bien recibido entre los pares y seguidores de JahSta. "Nos animaron con el cambio de sonido, sí; ojo, ya te digo que no se trata de desmerecer lo anterior, en absoluto, pero sentimos sensaciones nuevas que nos sentaron muy bien. Desde ese disco empezamos a cantar los dos, Suizo y yo, el más melódico y yo rapeando, por resumir. Contamos con buenas colaboraciones, desde el propio Roberto y Lone Ark a Ja Marnyah o Rapsusklei".

Al nombrar al MC de la Magdalena, Karty se extiende un poco más. "Con Rapsus siempre ha habido sintonía, incluso giramos con él más adelante, después de que sacáramos el disco ‘Legado’; es gente que admiras, y que de pronto nos mostrase ese mismo sentimiento fue increíble. Bueno, y Violadores llamaron a Suizo para un estribillo, toda una muestra de respeto. Con los años mantenemos el respeto y el afecto, si nos encontramos por la calle nos damos un abrazo bien a gusto". De hecho, Karty ha colaborado en varias ocasiones con Rapsusklei.

Conexión

Karty recuerda con una sonrisa que en aquellos años, las diferentes corrientes musicales de Zaragoza empezaron a mezclarse un poco más. Las notas permeaban las barreras estilísticas sin mayores problemas. "Cuando salió ‘El mensaje’ vimos que venía gente de todo tipo a los conciertos, desde heavies a raperos y hasta peña del pop. El ambiente era muy bueno, antes durante y después. En Estados Unidos ya pasaba antes, los jamaicanos que vivían allá se mezclaban mucho con los raperos, sobre todo en Nueva York. La música es lo importante".

Hace dos navidades, JahSta dio un concierto en La Casa del Loco. "Fue un ‘seguimos vivos’ después de cuatro años sin tocar en Zaragoza. En el Rototom de ese año habíamos hablado de una juntada en Navidad, teníamos a Conscious Vibes con nosotros y lo armamos. Allá comprobamos que las viejas canciones seguían funcionando, teníamos temas nuevos hechos justo antes de la pandemia, han ido apareciendo otros… tenemos nuestros tiempos, no nos aceleramos: lo nuestro es fluir".

De hecho, Karty trabaja actualmente en Madrid con todo tipo de artistas, empezando por el granadino Maka, presente el año pasado en el Espacio Zity de Valdespartera. De hecho, en estos días anda metido en el estudio preparando el trabajo de una de las artistas más populares del momento en España.

El trabajo audiovisual con G12 Films del pasado diciembre es un homenaje sentido a ‘El mensaje’, y una conexión con nuevas generaciones del reggae local. "Nos tenemos admiración mutua con los chavales. Ellos saben que empezamos con todo el monte ‘pelao’ y que tocar con nosotros supone que les vea bastante gente, y nosotros redescubrimos nuestras canciones con la visión que ellos aportan, con otro ‘flow’: nos meten en una película distinta, respetando al mismo tiempo canciones con más de dos décadas. Las Groove & Soul cantaron de lujo, y Peludo se salió. En cuanto a G12, había visto vídeos de rap suyos y me gustó su punto, muy cinematográfico. Seguimos".