Naiara en 'La resistencia': cachirulos, salseos y las 'famosas' preguntas

Naiara, la zaragozana ganadora de la última edición de 'O.T' no para. Desde que saliera de la academia del concurso de televisión, que por primera vez se ha emitido en una plataforma de pago, Prime Video, la joven se debe a una agenda cargadísima.

Tras ser anunciada, junto a su paisano y compañero en el 'reality', Juanjo, pregonera de las próximas fiestas del Pilar, Naiara ha recorrido España casi de punta a punta. El pasado sábado estuvo en el Festival de Málaga para participar en la alfombra roja de la inauguración del certamen para, al día siguiente, regresar a su ciudad natal y hacer, de nuevo con Juanjo, el saque de honor del partido que enfrentó en la Romareda al Real Zaragoza y el Amorebieta.

Al día siguiente, la cantante se dirigió a Madrid, para ser la invitada del día en uno de los programas más seguidos de la televisión española, 'La resistencia'.

En él, entre otras cosas, se enfrentó a las ya famosas preguntas incómodas de su presentador, David Broncano, sobre el dinero que se tiene en la cuenta corriente y el número de relaciones sexuales que se han mantenido en el último mes.

Pero antes, el humorista quiso conocer un poco más a Naiara puesto que, reconoció, no ha visto el programa.

Ataviado con un cachirulo, le preguntó por su formación": Yo solo he querido cantar, dejé los estudios en 3º de la ESO después de repetir dos veces", conto la zaragozana. Acto seguido, le hizo entrega a Broncano de un regalo, una costumbre oficiosa que llevan a cabo todos los invitados de 'La resistencia'. En su caso, aficionada como es al 'tuneo' de coches, le obsequió con una placa que lleva en su coche, un Audi TT, cuyos aros del logo la joven ha sustituido por corazones. "Pero pasa la ITV con eso?", inquirió Broncano. "Con esto sí, pero no por los tubos de escape", contestó.

Naiara desplegó en todo momento el desparpajo y el estilo que la ha encumbrado como 'ídolo choni', una etiqueta de la que no abomina sino en la que abunda. Vestida con una minifalda y un corsé a juego, añadió guiños a las tendencias más en boga del momento entre los más jóvenes, como un collar de lacitos rosas propio del estilo coquette.

El presentador preguntó también por los salseos de la Academia. Directa, Naiara contraatacó: ¿Me estás preguntando que si se ha follado?". "Que cada uno cuente lo suyo", añadió.

Se habló del grupo de whatsapp que mantienen los concursantes, de un 'sticker' innerrable que es el favorito de Naiara y, claro, surgieron las preguntas incómodas.

Sobre el dinero de la cuenta dijo no haber cobrado aún el premio. Actualmente dijo tener un patrimonio líquido de 10.000 euros, a los que habrá que añadir los 100.000 del premio ("pero Hacienda te quita, serán unos 70.000", matizó). En cuanto a su actividad sexual no fue muy concreta: "Es que no tengo tiempo y solo llevo dos semanas fuera de la Academia, pero de ahí hemos salido abrazando farolas".

En medio de todo esto, hubo tiempo para la música. Interpretó al piano una canción compuesta por ella misma en la academia y terminó cantó uno de sus éxitos durante el concurso: una versión de 'La gata bajo la lluvia".