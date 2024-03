Del debut de Naiara en la alfombra roja a dos esperadas comedias: así brilla Aragón en el Festival de Málaga

Hacia años que el Festival de Cine Español de Málaga no reunía semejante plantel de talento aragonés. Y en tan diversos frentes. La alfombra roja, escenario de relumbrón de cualquier certamen cinematográfico que se precie, fue uno de ellos. El paseíllo previo a la inauguración del sábado contó con la presencia de la que, hoy por hoy, es una de las zaragozanas más populares del momento: la ganadora de 'OT 2024', Naiara Moreno.

La joven ha llevado un fin de semana de lo más agitado. El sábado por la noche recibió el cariño de los fans andaluces vestida con un elegante palabra de honor color chocolate diseñado por la firma Redondo Brand, una de las más de moda del momento. Creada por Jorge Redondo ha logrado poner sus vestidos a luminarias del cine patrio como Ana Belén o Aitana Sánchez Gijón en la pasada entrega de los premios Goya. Naira debutaba de esta manera en una alfombra roja donde otras actrices, como Marta Etura vistieron de la misma firma. La joven cantante viajó al día siguiente a Zaragoza, donde hizo el saque de honor en la Romareda junto a su paisano Juanjo Bona, que quedó cuarto en el concurso de Prime Video.

Pero la de Naiara no fue la única presencia aragonesa en la pasarela. También se vieron los diseños del zaragozano Antonio Burillo, la mitad de la firma The 2nd Skin Co junto a Juan Carlos Fernández. Sus creaciones de distintas colecciones de la marca, una de las favoritas de la reina Letizia, lucieron en los cuerpos de varias actrices, como Betsy Túrnez, Marta Larralde o Carla Nieto.

En el aspecto puramente cinematográfico, Aragón también está destacando. Dos son las películas a concurso con sello de esta tierra. La primera casi enteramente. Se trata de 'Menudas piezas', la dramedia del zaragozano Nacho García Velilla que cuenta con la turiasonense Alexandra Jiménez como protagonista. Rodada íntegramente en los albores del verano pasado en la capital aragonesa, el filme promete ser un precioso escaparate de muchos rincones de la ciudad en la que, también, sucedió la historia real que se cuenta: la de un colegio público que hizo del ajedrez una herramienta ideal para la integración y el progreso de sus alumnos. Un maestro jubilado los llevó de un barrio humilde la capital aragonesa a ganar el Campeonato de España de ajedrez.

Desde Aragón llega también 'Un hipster en la España vacía', basada en el libro del zaragozano Daniel Gascón. Otro maestro de la comedia como Nacho García Velilla, esta vez Emilio Martínez Lázaro, compone este filme ácido, satírico, exagerado y muy pegado a la actualidad en el que se inventa un pueblo en Teruel para criticar la palabrería inclusiva, pero hueca, de algunos nuevos políticos que empiezan la casa por la ventana. Lalo Tenorio, Macarena García o Miguel Rellán son algunos de los actores del elenco.

EL colofón a tanto sabor aragonés lo pone Pilar Palomero, quien ya sabe lo que es triunfar en Málaga con su cine. Nada menos que la Biznaga de Oro, el máximo galardón, se llevó la zaragozana con 'Las niñas' en 2020. Cuatro años después, la cineasta vuelve a la ciudad andaluza para recibir el Premio Málaga Talent.

En el acto de entrega aprovechó para hablar de su próxima película, 'Los destellos', que fue rodada en noviembre con Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre como protagonistas. "Tengo muchas ganas de compartirla", dijo. "Es una película en la que siento que he volcado todos los temas que me obsesionan sobremanera desde que tengo uso de razón" como "el paso del tiempo, la memoria, lo que perdura, lo que desaparece y las huellas que vamos dejando tras nosotros".

Por si fuera poco, el documental 'Ullate. La danza de la vida', sobre el reconocido bailarín y coreógrafo turolense ha sido seleccionado en la Sección Oficial no competitiva de la cita cinematográfica. Dirigida por la también zaragozana Elena Cid, narra una historia de amor de Víctor Ullate con la danza, plasmada en la dedicación absoluta del bailarín aragonés a este arte. Su vida, llena de momentos históricos, saltos, quiebros, pliés y giros en el aire, es el eje de la historia.