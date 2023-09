El diseñador zaragozano Antonio Burillo se convierte en uno de los favoritos de la reina Letizia

El diseñador zaragozano Antonio Burillo y la firma que regenta junto a Juan Carlos Fernández, The 2SkinCo, se ha confirmado estos días como una de las favoritas de la reina Letizia. El vestido negro que eligió este martes para inaugurar la temporada en el Teatro Real de Madrid es una de las creaciones del aragonés y se revela como una de sus prendas fetiche: es la tercera vez que lo luce y siempre en ocasiones muy especiales.

La primera causó sensación a finales de octubre de 2021 cuando lo estrenó para los premios Princesa de Asturias de aquel año. Fue uno de sus 'looks' más aplaudidos y parte de un giro en su imagen, hacia una moda más sofisticada y cercana a las tendencias. Más disfrutona.

La segunda ocasión en que se lo enfundó fue para la importante cena con motivo de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid. Este vestido que tanto le gusta tiene un patrón devoto del 'new look' con el que Christian Dior revolucionó la moda en los años 50: un patrón entallado de cuerpo y con falda acampanada, que Burillo actualizó añadiéndole unos grandes bolsillos. Pertenece a la colección Primavera/Verano 2022 de The 2nd Skin Co, denominada Magna Magnolia.

La Reina, con el primer modelo de The The 2nd Skin Co que lució. Ballesteros

Convertida ya en una marca de fondo de armario de la Reina, la relación con esta firma comenzó en 2019, también en el marco de los premios Princesa de Asturias, que tanto significado sentimental tienen para ella.

Se trataba de un top de la firma, palabra de honor, adornado con plumas de avestruz, en tono rosa nude y que lleva como adorno una larga cinta de 'gros grain' a modo de cinturón con hebilla-joya. Lo combinó con un pantalón negro ajustado y unos salones con sus ya tradicionales tacones de vértigo, también negros. En ese caso el 'llok' era de la colección 'Lucky 27', que se había presentado el enero anterior en la Madrid Fashion Week.

La reina, el martes, con el vestido de Burillo, homenaje al 'new look' de Dior.. E. P.

Prueba de la versatilidad y el carácter atemporal de la moda de The 2ndSkinCo es el hecho de que ese corpiño también lo ha usado en otras ocasiones, dándole toques diferentes. Como otras 'royals' europea, Letizia no tiene inconveniente en repetir modelo con cierta frecuencia. E, incluso, la hemos visto intercambiar ropa con sus hijas, Leonor y Sofía.

Letizia, vestida de Dries van Noten, con el Rey y Bad Gyal, de Rabanne, en unos premios en Barcelona. E. P.

La nueva manera de relacionarse de Letizia Ortiz con la moda ha quedado rubricada justamente esta semana con el modelo que eligió para una entrega de premios en Barcelona: un Dries van Noten negro con bordados en dorado. Si bien, apuesta sobre todo por la moda española, la monarca empieza a experimentar con marcas internacionales, en este caso con la del icónico modista belga. Van Noten es santo y seña del diseño de Amberes, crucial en la historia de la moda contemporánea, al que también pertenecen Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene y Marina Yee. a los que se conoce como los cinco de Amberes. La elección, no obstante, tiene guiño local: la firma fue adquirida recientemente por el catalán Grupo Puig.

En el acto de Barcelona, la Reina coincidió además con la trapera Bad Gyal, vestida de Rabanne (también perteneciente a Puig), en una de las imágenes más comentadas de la semana.