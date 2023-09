Isasaweis, la ‘influencer’ antes de los ‘influencers'

Hace 15 años que Isabel Llanos se asoma a las redes sociales. Un periodo que en ese mundo equivale a una era. La asturiana, conocida como Isasaweis, era una ‘influencer’ antes de que el término se asentase en el vocabulario común, antes incluso de que Instagram elevara a profesión eso de aparecer en el móvil recomendando productos y estilos de vida.

Llanos empezó de hecho con vídeos en Youtube una carrera que en ese momento ni siquiera sabía que sería. Sus comienzos eran sobre todo tutoriales de maquillaje. Con una frescura y una verdad ahora tan difíciles de encontrar, en 2023 se mantiene aún en lo más alto del podio influyente. En estos años, además de la experiencia, ha ampliado sus temáticas hacia una visión global del bienestar que ahora compendia en su nuevo libro ‘Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida’, con recetas, consejos y trucos para mantenerse en forma.

"Cuando empecé éramos cuatro los que nos dedicábamos a esto. No era ni siquiera una profesión ni existía Instagram", recuerda. "Compartíamos las cosas que hacíamos y nos gustaban por puro ‘hobby’". "Ahora todo eso ha cambiado mucho -continúa-, ha cambiado el espíritu", reconoce, aunque añade que en el universo ‘influencer’ "hay sitio para todos".

"Siento que esto es lo mío, estoy encantada de seguir. Inventamos una profesión que no existía y que aúna todo lo que me apasiona. Comunicas a tu manera y ayudas a los demás: esta profesión esta hecha para mí", asegura Isasaweis.

La asturiana representa un caso singular por veteranía y experiencia en un entorno volátil y caprichoso, en el que prácticamente cada día se incorpora un nuevo nombre a la lista. Cree que el hecho de haber visto crecer el fenómeno desde sus inicios es una de las cosas que han contribuido a su éxito y a su longevidad ‘influencer’. Eso, "y la edad". "No te tomas las cosa igual con 20 que con 47 que voy a hacer yo. He sabido apreciar lo que tengo. y además la experiencia me sirve para distinguir donde me meto y donde no. Por ejemplo a TikTok he renunciado. No me veo ahí, es un estilo de comunicar que no va conmigo, que soy mucho más reposada".

Además, dice, "mis seguidoras han ido creciendo conmigo". Dice seguidoras porque el 95% de su público son mujeres, "sobre todo de mi edad y, en mi caso, el 95% españolas, que es algo muy poco habitual". "Empecé hablando de maternidad, ahora tocan cremas antiarrugas y como me dicen algunas seguidoras, “acabarás hablándonos de prótesis de cadera”".

Sobre el postureo ‘instagramer’ defiende: "Yo lo que digo me lo creía y me lo creo. Hay gente que hasta me dice que tengo que guardar algo para mí. Pero también tengo mucha empatía, me importa la gente de corazón y eso no se puede perder. Ni la cordura de saber que estás ahí porque la gente confía en ti. Es verdad que este mundo se ha vuelto muy loco, yo tenía una carrera, hice oposiciones, tengo que vivir de esto y es difícil rechazar propuestas, pero es mi forma de hacer las cosas".