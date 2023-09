Eva Pellejero destila los recuerdos de su infancia en una fragancia

Son muchas las marcas aragonesas que se han hecho un hueco en el mundo de la moda y la belleza. Pero de entre su variada oferta, quizá sean los perfumes uno de los menos habituales. Más aún cuando hablamos de los de nicho o de autor, fragancias con personalidad que se salen del circuito comercial, copado por marcas de lujo o el patrocinio de rostros famosos.

La tendencia se rompe esta nueva temporada, de la mano de la peluquera Eva Pellejero, que acaba de lanzar una fragancia con su nombre, en un proyecto a medio plazo que busca identificar su universo con este aroma, de gran significado para ella.

El origen del proyecto es doble, a medias entre lo práctico y lo sentimental. "Dejaron de fabricar el perfume que yo usaba, uno francés, de nicho", explica. Ni corta ni perezosa, decidió ponerse en contacto con una empresa local para que replicaran la fragancia, de la que ahora tienen la patente en toda Europa. Pero siendo el perfume de Pellejero de autor, no podía faltar la ligazón sentimental, esos componentes que hacen que los aromas resulten tan evocadores, capaces de trasladarnos en el tiempo y en el espacio, de engancharnos. Hasta el punto de, como cuenta Eva, "cuando me quedé sin mi perfume era como si me hubieran cortado un brazo".

El aroma creado por Eva Pellejero tiene, por tanto, "mucho sentido" para ella. "Me traslada a los olores de los veranos en el jardín de mis abuelos en Cadrete, por eso es muy fresco, tiene muchos componentes cítricos". Son los que tiene como nota de salida: mandarina y baya de enebro. Su corazón es aromático (albahaca), amaderado (sándalo) y fresco especiado (anís y pimienta). La base es dulce por el vetiver de Haití y verde por la presencia del ciprés.

La idea de Eva Pellejero es que este perfume pase a conformar su mundo, "que también sea un olor corporativo", pero también que esté presente a nivel cosmético en la línea de productos para el cabello que también llegará como novedad el próximo mes de septiembre. "Es muy difícil trasladar un aroma concreto a otros formatos, pero lo hemos conseguido, de manera que será posible que el pelo huela igual que el perfume".

Su carácter local va remachado con un 'Desde Zaragoza con amor' escrito en la caja, también con la idea de que pueda servir como regalo.

La fragancia se presenta en un frasco con vaporizador de 100 ml, cuyo precio es de 50 euros. A modo de lanzamiento y hasta acabar existencias, se ofrece acompañarlo también de un neceser con una minitalla de 30 ml, al precio total de 75 euros. Como detalle, ambos frascos vaporizadores se cierran con rosca, de manera que la minitalla se puede rellenar y el grande, reutilizar.

El perfume puede comprar en el local de Eva Pellejero (San Clemente, 7) y pronto 'on line'.