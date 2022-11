JahSta volverá a casa por Navidad para un contubernio reggae en La Casa del Loco

El término JahSta se traduce con una frase: grupo referencial de Aragón en el reggae. Han pasado 27 años desde que Carlos Cartiel (Karty) y Javier Cerdán (Suizo) se juntaran con un grupo de amigos en los soportales de la calle Pablo Iglesias, en el Actur, para empezar a volcar en clave de sol y Selassie sus inquietudes musicales. Tras muchos avatares, resulta que los dos amigos de la infancia siguen adelante con el proyecto; han planeado un reencuentro sobre el escenario en Zaragoza tras cuatro años sin tocar en casa. Será el 23 de diciembre a las 21.00 en La Casa del Loco; las entradas están a la venta en taquilla.com y Entradas a tu Alcance.

"Desde el Lagata en 2018 no veníamos –aclara Karty– y aunque ha estado la pandemia de por medio, lo normal en nosotros era hacer un par de conciertos al año en casa. Este verano nos juntamos en Benicássim, en el Rototom Sunsplash, y dijimos que había que volver a dar un concierto en Zaragoza. Nos apetecía en Navidad, ya lo hicimos otra vez; además, viene un músico nuevo con nosotros".

En el mentado festival del pasado verano, el más grande de Europa en el universo reggae, JahSta comprobó que la conexión con sus seguidores sigue viva. "Nos tocó el primer día, estuvo muy bien –dice Suizo– y la gente cantaba las canciones de arriba abajo. Lo disfrutamos mucho". JahSta es un dúo ahora mismo, pero hay compañeros de ruta. "La banda como tal se disolvió hace un tiempo, pero Mariano Ballesteros de Más Birras sigue tocando con nosotros, ha estado desde el principio. Y contamos con una banda joven de Zaragoza, Conscious Vibes, unos chavales que hacen de apoyo para artistas de reggae que vienen de gira a España. Hay muy buena onda con ellos".

Ha llovido

En 1995 comenzó formalmente la historia de JahSta. "Éramos unos ‘desgraciaos’, sin ninguna pretensión de trascender", confiesa Karty. "Empezamos en casas de juventud; Karty tocaba la batería y yo cantaba –recuerda Suizo– y estaban Iván, el Africano, Pablo… nos juntábamos en el parque, veníamos del punk, también había algún rapero". El dúo se alterna en el ejercicio de memoria. "Empezamos a escuchar mucho reggae en español –sigue Karty– cosas como Potato, Skaparapid… el reggae de entonces mezclaba bien en nuestro idioma con el punk. Junto a Iván, el guitarrista, Suizo y yo tonteábamos con canciones de Bob Marley. Poco después éramos más, y teníamos material propio».

Karty recuerda que "las cosas fueron pasando sin casi darnos cuenta. Nos cogió la gente de Stop! Producciones y nos grabaron la primera maqueta. Fuimos a varios concursos y llegamos lejos, como en el Sonda 98; las salas se ponían a reventar, llamaban de fuera… empezaba a popularizarse internet de verdad, y pasábamos por el Hifi o el Planta Baja a leer mensajes que nos dejaban en la red. También te digo que pasaron los años en espiral; hasta 2008 con ‘Legado’ no empezamos a meditar un poco más las cosas en cuanto a forma de trabajar".

NOTICIAS RELACIONADAS Bunbury se reinventa con nueva representante y vuelve a meterse en un estudio de grabación

Suizo –que también formó parte de DAB con el ‘Héroe’ Pedro Andreu y DJ Positive– cree que el último álbum de estudio de JahSta, ‘Digital’ (2017) es el mejor para introducirse en el universo de la banda si no se conoce nada de ella. "Y si sí, también –ríe, y Karty asiente– porque aunque no haya tenido los números tan locos de otros, refleja lo que somos ahora. Nos tomamos el trabajo muy en serio cuando nos ponemos manos a la obra". ‘Fiesta de reggae’, la canción más popular de este álbum, supera el millón de reproducciones en Spotify, por cierto.

Distancia física

Karty vive en Madrid, y Suizo sigue en Zaragoza. "Yo echo mucho de menos al Suizo –dice Karty– pero llevamos cada uno nuestras vidas y la mía está ahora lejos de Zaragoza. Ahora preparamos nuevas canciones y seguimos trabajando como siempre. Al estudio entramos juntos, claro".

La cosa es mutua, y el afecto se extiende a mucha más gente de la heterogénea escena zaragozana: "Tenemos apoyos –dice Suizo– y colegas en todos los géneros musicales a los que nos hemos acercado, desde el punk al rap o el rock la electrónica; el propio Pedro Andreu, mi hermanico, que ha hecho cosas muy distintas; si me encuentro a Kase.O o a Lírico nos damos un abrazo, y la gente del Zorro…".

Karty trabaja en el ‘management’ de artistas en Madrid. "Llevo a gente de las nuevas generaciones. Maka, que mezcla reguetón con flamenco; Delafuente y su ‘autotune’, Yung Beef que está a la cabeza del trap... Me gusta explorar nuevas músicas; entiendo a los que quieren preservar las raíces, pero me gusta ver evolucionar la música y no me importaría meter en una canción nuestra a Yung Beef".