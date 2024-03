Miguel Lobera: "Los 94 años de vida de María de Ávila dan para una serie de varias temporadas"

¿Qué le atrajo de María de Ávila para lanzarse a realizar un documental sobre su figura?Lo cierto es que la escuela de María de Ávila es como una rosa en el desierto. Ocurre en un país, y de forma particular en ciudad como Zaragoza, en la que no había mucha tradición por el ballet clásico. Y sin embargo aquí, rodeados de desierto, ella es capaz de crear una escuela que se ha llegado a convertir un referente mundial. Aunque solo fuera por eso, por conseguir ese milagro, la historia de María de Ávila resulta fascinante.

¿Cómo fue y qué le reportó el proceso de documentación, de zambullirse en la vida y obra de una persona tan fascinante como María de Ávila?Es curioso, pero apenas existen imágenes de ella. En ese sentido, María de Ávila resulta una persona envuelta en cierto misterio. Encontré materiales en el Instituto del Teatro de Barcelona, algo en la hemeroteca, hay una tesis sin publicar… Pero, sobre todo, el mejor material me lo pasó Arancha Argüelles. Ella puso a mi disposición todo el archivo familiar y ahí mi gratitud es eterna.

¿Qué le ha sorprendido de ella que no conociera?Me ha llamado la atención comprobar que María de Ávila dudaba; dudaba mucho. Y que, sin embargo, nadie de su entorno profesional la veía dudar, era algo que me contó su hija Lola.

¿Impresiona abordar una figura tan universal como esta gran dama del ballet?No, me interesaba mucho indagar acerca de la persona que habitaba detrás de su prestigio. He intentado llegar a la raíz de su carácter y, ahí, lo que he encontrado es una persona que amaba, y que amaba mucho.

¿Cómo recibieron su propuesta y cómo ha sido el trabajo con su hija Lola y su nieta Claudia?De una grandísima generosidad: he tardado muchos años en terminar el documental y jamás -insisto, jamás- tuve la más mínima presión. Me abrieron las puertas de su casa, también del estudio.