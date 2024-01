Muere la bailarina Ana María de Górriz, la primera discípula de María de Ávila

La ex bailarina aragonesa Ana María de Górriz, discípula de María de Ávila y primera maestra de Víctor Ullate, ha fallecido en Zaragoza a los 87 años de edad. De Górriz se inició en la danza a los 14 años, recibiendo clases en el domicilio de María de Ávila, en el palacio de Fuenclara, cuando ésta aún no había abierto su estudio en Zaragoza. Fue la primera y única alumna de María de Ávila durante un tiempo. "Me esculpió como un escultor a su obra", recordaba hace unos años en HERALDO. Años después, cuando María de Ávila abrió estudio en el Coso, se llevó a Ana María de Górriz de ayudante. Fue allí donde fue la primera maestra de un jovencísimo Víctor Ullate.

Abandonó Zaragoza para irse a la ciudad condal e intergrarse durante un par de años en la compañía de ballet del Liceo. De Barcelona viajó a París, con el objetivo de mejorar y completar su formación y, en una de las clases a las que asistía fue seleccionada para el ballet del Marqués de Cuevas. Tiempo después, cuando estudiaba en Londres a las órdenes de Audrey de Vos, fue fichada por el Royal Winnipeg Ballet de Canadá, compañía con la que vivió sus éxitos más sonados. Allí también se convirtió al budismo y encontró el amor, en la figura de un músico de la Orquesta Sinfónica de Montreal. También tomó clases con figuras de relieve internacional, como Nora Kiss o Bronislava Nijinska.

En Winnipeg encontró otra nueva vocación, la pintura, que cultivó con pasión y en la que se volcó cuando se retiró de los escenarios y volvió a Zaragoza. En la capital aragonesa tomó clases en el estudio de Mariángeles Cañada y llegó a celebrar una exposición en el bar Hemisferio, donde presentó una veintena de sus pinturas.

La bailarina Inés Turmo le dedicó una biografía en 2020, 'Memorias de Rita Joe: Biografía de Ana María de Górriz', en la que, además de recorrer su trayectoria artística, daba a conocer algunas curiosidades, como su relación con el líder indio Chief Dan George, popular como actor en series como 'Bonanza' o 'Kung Fu', con quien tuvo una estrecha relación de amistad, hasta el punto de que éste la acabó adoptando como la número 87 de sus nietos, en una lista en la que ya figura Dustin Hofmann, actor con el que Dan George había rodado 'Pequeño gran hombre'.

En los últimos años, Ana María de Górriz ha sido objeto de numerosos homenajes. El funeral por su alma se celebrará este domingo a las 13.30 en la capilla número 3 del Tanatorio de Torrero.